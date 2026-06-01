El petróleo repunta en medio de la incertidumbre sobre un acuerdo entre EE.UU. e Irán

Los precios del petróleo cerraron el lunes con una fuerte alza, ante el temor de los operadores de una suspensión de los diálogos entre Washington y Teherán para terminar el conflicto en Medio Oriente

El Brent del mar del Norte para entrega en agosto -en el primer día de negociación de ese contrato de referencia- subió un 4,24% hasta 94,98 US$ por barril. Llegó a negociarse en 97,79 US$ el barril durante la jornada.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en julio avanzó un 5,49% hasta 92,16 US$ por barril.

"El mercado espera un acuerdo desde hace varias semanas, en vano", dijo a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que las conversaciones con Irán avanzaban con rapidez, a pesar de que la agencia de noticias iraní Tasnim informó de que Teherán había detenido las negociaciones en protesta por la ofensiva de Israel en el Líbano.

"Las conversaciones continúan, a un ritmo rápido, con la República Islámica de Irán", dijo Trump en su cuenta de Truth Social.

La expectativa estaba en que se llegara a un acuerdo antes del fin de la semana pasada. Pero esa perspectiva parece alejarse, así como la esperanza de un regreso al tráfico normal por el estrecho de Ormuz, por donde pasaba cerca de una quinta parte de la producción de hidrocarburos global antes de la guerra.

Otra causa de preocupación es que "las reservas estratégicas de petróleo y los inventarios comerciales continúan disminuyendo", indicó Lipow.