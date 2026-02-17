El petróleo retrocede ante las conversaciones entre EEUU e Irán

Los precios del petróleo cerraron a la baja el martes tras nuevas conversaciones entre Teherán y Washington, que podrían abrir la vía a un posible acuerdo entre ambos países.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en abril, perdió un 1,79% hasta US$ 67,42.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), retrocedió un 0,89% hasta US$ 62,33 para entrega en marzo.

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, afirmó que Estados Unidos e Irán alcanzaron el martes, durante conversaciones en Suiza, "un conjunto de principios rectores" para un pacto, tras semanas de amenazas cruzadas y el despliegue de un portaviones de Washington como medida de presión.

En un principio, los mercados subieron tras el anuncio de Teherán del cierre parcial del estrecho de Ormuz durante sus ejercicios militares.

Este estrecho es un punto de paso estratégico para el petróleo, ya que aproximadamente el 20% de la producción mundial transita por allí. Un bloqueo haría subir rápidamente los precios.

"La situación entre Estados Unidos e Irán ha agitado" el mercado del crudo, comentó a la AFP Stephen Schork, de The Schork Group. "Pero ahora parece que las negociaciones avanzan".

Pero, pese a las incertidumbres geopolíticas, "los precios no deberían superar los US$ 70 por barril a corto plazo" porque "la oferta mundial sigue superando el consumo", estimó Henning Gloystein, de Eurasia Group.

La semana pasada, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) revisó ligeramente a la baja -en 80.000 barriles por día (bpd)- su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026, debido a las subidas de precios observadas en enero.

La agencia prevé ahora un crecimiento de 850.000 bpd en 2026 frente a una previsión de 930.000 bpd del mes pasado.