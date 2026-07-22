El petróleo sigue en aumento ante temor por el suministro en medio de la guerra

Los precios del petróleo continuaron al alza el miércoles, impulsados por el temor a que perduren las perturbaciones en el suministro mundial mientras se prolongan las hostilidades entre Teherán y Washington.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, avanzó un 3,36% hasta 94,07 US$.

Durante la jornada, incluso volvió a superar los 95 US$ por primera vez en casi seis semanas.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes, cuyo contrato se utiliza por primera vez como referencia, ganó un 2,95% hasta 86,83 US$.

"Las operaciones militares se han reanudado con una intensidad sin precedentes y el tono de las declaraciones es particularmente virulento", comentó a la AFP John Kilduff, analista de Again Capital.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, prometió el miércoles bombardear infraestructuras civiles iraníes cada vez que Teherán abriera fuego contra buques en el estrecho de Ormuz.

El control de la navegación en este paso marítimo estratégico —por el que transita normalmente alrededor de una quinta parte del petróleo mundial— es un punto contencioso mayor entre ambos países.

Al mismo tiempo, los hutíes proiraníes anunciaron el lunes un bloqueo de los puertos de Arabia Saudita, el primer exportador de crudo del mundo.

"Esto podría obstaculizar la exportación de millones de barriles de petróleo, lo que, unido al bloqueo actual del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, podría provocar graves penurias de suministro", subraya David Morrison, del bróker Trade Nation.

"Los precios del oro negro continúan, por tanto, subiendo a medida que las reservas mundiales se agotan", señala por su parte el analista de Again Capital.