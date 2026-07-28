El petróleo sigue en caída con la pausa de las hostilidades en Oriente Medio

Los precios del petróleo volvieron a caer con fuerza el martes ante la calma relativa en Oriente Medio, mientras el mercado mantiene la esperanza de un acercamiento diplomático entre Washington y Teherán.

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que había "buenas probabilidades" de alcanzar un acuerdo, sin dar más detalles.

En este contexto, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre cayó un 4,83% a 84,09 dólares.

El barril de West Texas Intermediate para entrega en septiembre retrocedió un 4,06% y volvió a situarse por debajo del umbral de los 80 dólares, en 79,26 dólares.

"Este mercado ya no se basa en principios fundamentales", comentó a la AFP Stephen Schork, de The Schork Group. "Evoluciona al ritmo de las declaraciones de Donald Trump".

"Probablemente la magnitud de la caída de los precios sea exagerada y esté motivada únicamente por la esperanza" de una tregua y de un retorno a la normalidad, destacó por su parte Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.

La reanudación de los flujos de petróleo procedentes del mar Negro también ejerce cierta presión a la baja sobre el mercado.

"Los cargamentos de petróleo se reanudan tanto a través del oleoducto entre el mar Caspio y el mar Negro como en la terminal de Sheskharis, en Rusia", explican los analistas de ING, después de una interrupción por "ataques repetidos de drones ucranianos contra las infraestructuras energéticas rusas".

"En cambio, el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz sigue siendo muy débil", señaló David Morrison, de Trade Nation.

Este paso marítimo estratégico sigue siendo uno de los principales puntos de tensión entre Teherán y Washington.

El paso de buques allí ha disminuido en las últimas semanas "hasta volver a niveles que se habían visto al comienzo del conflicto", cuando el estrecho estaba prácticamente paralizado, según la empresa de datos marítimos Lloyd's List Intelligence.

Los analistas estiman que la volatilidad podría mantenerse en el mercado.

A finales de la semana pasada, el barril de Brent llegó a un máximo de 102 dólares, algo que no ocurría desde mayo. Desde entonces ha perdido más del 17%.