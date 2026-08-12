El petróleo, sin dirección por la guerra

Los precios del petróleo se mantuvieron estables dentro de un margen estrecho el miércoles, en un mercado que sopesa los acontecimientos en torno al estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en octubre subió un 0,08% hasta 88,98 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en septiembre, también ganó un 0,08%, hasta 83,27 US$.

Las cotizaciones "se mantuvieron prácticamente sin cambios el miércoles, conservando al mismo tiempo las ganancias registradas en los últimos siete días", resume David Morrison, analista de Trade Nation.

El presidente Donald Trump repitió el miércoles en su red Truth Social que Estados Unidos tenía un control "total" del estrecho de Ormuz y que iba a mantenerlo.

En la práctica, este paso estratégico para el comercio mundial de petróleo está bajo cerrojo de Irán, mientras que Estados Unidos impone por su parte un bloqueo a los puertos iraníes.

"La guerra de palabras entre Washington y Teherán no deja ninguna vía clara para la reapertura del estrecho de Ormuz", afirma Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

El martes, el ministro estadounidense de Energía, Chris Wright, afirmó en X que actualmente "cerca de 9 millones de barriles diarios" salen del estrecho de Ormuz, una estimación muy superior a la de numerosos analistas.

Wright incluso sostuvo que más de 20 millones de barriles abandonaron la región del Golfo el domingo, "un nivel superior al promedio anterior al conflicto".

La Agencia Internacional de Energía (AIE) y la OPEP, en menor medida, rebajaron el miércoles sus previsiones de demanda mundial de petróleo para 2026.

Según la AIE, el mercado sigue privado de unos 8,3 millones de barriles diarios de la producción de crudo del Golfo debido a la crisis de Ormuz.

Sólo una "desescalada" debería permitir "una reanudación progresiva de los flujos en los próximos meses", lo que aliviaría al mercado y permitiría reconstruir las reservas mundiales en 2027, indicó.

La reserva estratégica de Estados Unidos cayó por primera vez desde 1983 por debajo del umbral simbólico de los 300 millones de barriles, informó el miércoles la Agencia estadounidense de Información sobre Energía (EIA).

En su informe semanal, la EIA también señaló que las importaciones estadounidenses de crudo se encontraban en su nivel más alto desde noviembre de 2024, beneficiándose en particular del auge de las entregas desde Venezuela.