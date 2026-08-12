“No es un arma”: cómo son los G.L.O.V.E., los guantes que emiten descargas eléctricas que usaría el ICE en EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) planea destinar de 10 millones a 20 millones de dólares a la compra de miles de G.L.O.V.E., prevista para marzo de 2027. Los guantes transmiten descargas eléctricas cuando entran en contacto directo con la piel. El fabricante sostiene que el estímulo localizado permite obtener obediencia en menos de tres segundos, sin dejar quemaduras, marcas ni cicatrices.

Cómo funcionan los G.L.O.V.E., los guantes eléctricos que podría incorporar el ICE

El nombre corresponde a Generated Low Output Voltage Emitter, que puede traducirse como emisor generado de bajo voltaje de salida. Según detalla Compliant Technologies, es su principal producto basado en tecnología CD3, sigla de Conductive Distraction and De-escalation Device.

Los G.L.O.V.E. emplean una tecnología de bajo voltaje denominada CD3, diseñada para obtener obediencia mediante estímulos localizados Fotomontaje realizado con IA (complianttechnologies)

La firma define al CD3 como un dispositivo de distracción y desescalada conductiva. Además, asegura que “no es un arma”, ya que provoca impulsos incómodos únicamente sobre el punto donde se aplica.

La empresa asegura que la corriente utilizada resulta demasiado baja para actuar a través de ropa, cabello, metal, plástico o prendas de piel. Cuando alcanza una zona descubierta, envía señales que alteran el sentido del tacto en el sistema nervioso periférico.

Esos estímulos llegan después a la médula espinal y el cerebro. La compañía denomina a ese proceso “interferencia neuroperiférica”. También afirma que la estimulación no penetra en el cuerpo, por lo que otros agentes pueden sujetar al individuo sin recibir una descarga de retorno.

La corriente no atraviesa ropa, cabello, metal ni plástico, por lo que necesita alcanzar una zona descubierta para producir el estímulo

El ICE planea adquirir miles de G.L.O.V.E. por hasta US$20 millones

Un aviso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anticipa que la convocatoria para adjudicar el contrato sin licitación para adquirir los G.L.O.V.E podría publicarse a partir del viernes 14 de agosto.

Jeff Niklaus, fundador y director ejecutivo de Compliant Technologies, comunicó por correo electrónico a Associated Press que la empresa no podía pronunciarse sobre el asunto. Durante los últimos años, algunas cárceles y departamentos de policía incorporaron esta herramienta.

Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos civiles expresaron preocupación ante su eventual entrega a oficiales migratorios. Los grupos mencionaron los cuestionamientos que enfrenta el organismo por el empleo de la fuerza y la falta de supervisión durante las operaciones del gobierno de Donald Trump.

Qué se siente recibir la descarga de los G.L.O.V.E., según un especialista

John Peters, presidente del Instituto para la Prevención de Muertes Bajo Custodia, estudia cómo se empleó el producto. El especialista describió el efecto como “inmediato y agudo” y señaló que “distrae” a quien lo recibe. Peters comparó la sensación con “una picadura de abeja”. También consideró que la herramienta puede resultar eficaz cuando un oficial enfrenta algún tipo de resistencia.

Compliant Technologies la presenta como una opción de fuerza suave de contacto directo. Dentro de los procedimientos policiales existentes, la considera un “compañero invisible” capaz de aumentar la eficacia del usuario.

El fabricante sostiene que el dispositivo no es un arma y actúa únicamente sobre el punto donde entra en contacto con la piel complianttechnologies

Quiénes pueden comprar los G.L.O.V.E. y qué organismos utilizan la tecnología CD3

La venta está restringida a organismos verificados de aplicación de la ley, instituciones penitenciarias, empresas de seguridad, fuerzas militares, servicios médicos de emergencia y hospitales previamente evaluados.

En este sentido, la compañía que tiene su sede en Lexington, Kentucky, denomina al G.L.O.V.E. como un “multiplicador de fuerza” que se encuentra destinado a complementar las tácticas, técnicas y protocolos establecidos por cada dependencia.