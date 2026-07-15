El petróleo termina estable pese a reimposición del bloqueo naval de EE.UU. a Irán

Los precios del petróleo terminaron sin un rumbo claro el miércoles, con los inversores sin comprender la estrategia de EE.UU. en Medio Oriente luego de que reiniciara el bloqueo a los puertos iraníes y desistiera del plan de cobrar peaje en el estrecho de Ormuz.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre cerró en 84,95 US$ (+0,26%).

Su equivalente de EE.UU., el West Texas Intermediate (WTI) ganó un 0,33% para cerrar en 79,60 US$ el barril.

A comienzos de la semana, el presidente Donald Trump anunció un peaje del 20% para los barcos que cruzaran el estrecho. Sin embargo, luego desistió de ese plan.

También EE.UU. reinició el bloqueo a los puertos iraníes en medio de nuevos ataques.

Aunque "ambas partes han reclamado el control sobre el estrecho de Ormuz, no hay duda de que Teherán está en posición de atacar barcos que intenten cruzar el paso marítimo", dijo David Morrison, analista en Trade Nation.

Como resultado, solo 13 buques comerciales cruzaron el estrecho el martes, según Kpler.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió en un análisis publicado el miércoles que las renovadas hostilidades en Medio Oriente podrían tener fuertes repercusiones en la economía global y en el mercado del crudo.