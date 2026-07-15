Los tres migrantes que podrían obtener una visa U por haber sido testigos del tiroteo del ICE contra Lorenzo Salgado Araujo

La oficina del fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, emprendió acciones legales para proteger a los tres migrantes que presenciaron el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo. Estos individuos, quienes viajaban en la camioneta junto a la víctima al momento del tiroteo, se encuentran actualmente bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y enfrentan procesos de deportación.

Quiénes son los tres testigos que podrían solicitar una visa U tras el tiroteo de Lorenzo Salgado Araujo

Los tres migrantes, cuyo testimonio resulta fundamental para esclarecer los hechos ocurridos en Houston, pueden obtener visas de tipo U gracias a la intervención de la fiscalía local. Según CBS News, entre este grupo se incluye al hermano de Salgado Araujo, quien también viajaba en el vehículo interceptado por los agentes federales.

Un monumento conmemorativo en el lugar donde Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado a tiros por agentes del ICE la semana pasada, el lunes 13 de julio de 2026 en Houston (AP Foto/Karen Warren) Karen Warren - FR172172 AP

La fiscalía presentó la documentación necesaria para formalizar esta solicitud de protección migratoria durante el desarrollo de la investigación. Teare enfatizó la relevancia de estos testigos al señalar que pocas cosas poseen mayor importancia para el proceso penal que sus declaraciones directas sobre el evento.

Juan Proaño, director de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac, por sus siglas en inglés), respaldó esta gestión y solicitó un compromiso firme de las autoridades federales para evitar la expulsión inmediata de los testigos. Según su postura, la permanencia de estas personas en el país norteamericano es vital para garantizar que la investigación sobre el actuar de los agentes del ICE avance sin obstáculos.

Visa U: qué requisitos deben cumplir los testigos detenidos por el ICE en Houston

La visa U es una categoría migratoria diseñada específicamente para proteger a víctimas de determinados delitos que colaboran activamente con las autoridades en investigaciones o procesos penales. De acuerdo con CBS News, esta herramienta legal permite que las personas afectadas obtengan un estatus migratorio que las salvaguarda contra la deportación mientras dure su participación en el caso.

La visa U está destinada a víctimas de delitos que sufrieron abuso físico o mental y cooperan con las autoridades en la investigación Freepik

El objetivo principal de este beneficio radica en facilitar la cooperación de testigos que, de otro modo, temerían represalias o expulsiones al denunciar actos ilícitos. Al otorgar este estatus, el sistema legal busca asegurar que el miedo a las autoridades migratorias no impida el acceso a la justicia ni la resolución de crímenes graves.

En este contexto, la clasificación de los testigos como víctimas de un posible delito cometido durante el operativo policial justifica su inclusión en este programa de protección. La medida busca equilibrar el derecho a una investigación exhaustiva con la seguridad de quienes presenciaron el acto violento.

Qué se sabe del tiroteo de Lorenzo Salgado Araujo y la investigación contra los agentes del ICE

Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que residió en Estados Unidos durante más de tres décadas, perdió la vida el 7 de julio tras recibir disparos de agentes del ICE. Los oficiales interceptaron la camioneta de Salgado bajo la premisa de buscar a un sospechoso distinto, y admitieron posteriormente que el conductor no era el objetivo del operativo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) alegó inicialmente que Salgado utilizó su vehículo como arma y eso provocó que un agente disparara en defensa propia tras ignorar múltiples órdenes verbales. No obstante, la familia de la víctima rechazó estas acusaciones y lo describió como un padre dedicado y trabajador que no tenía antecedentes penales en el país norteamericano.

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El fiscal Sean Teare cuestionó la falta de transparencia del ICE al no proporcionar los nombres de los agentes involucrados, una práctica que calificó como “inusual” en comparativa con otros organismos policiales. La investigación local contempla posibles cargos por asesinato, homicidio por negligencia criminal y manipulación de pruebas contra los responsables del tiroteo.

Teare expresó estar preparado para presentar cargos penales contra los agentes si las pruebas confirman irregularidades, independientemente de su estatus federal. La fiscalía continúa con la recolección de testimonios y la emisión de citaciones judiciales para determinar si el uso de la fuerza letal fue injustificado durante la interceptación.