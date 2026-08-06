El petróleo vuelve a subir ante menor optimismo sobre acuerdo en Oriente Medio

Los precios del petróleo revirtieron la tendencia bajista y repuntaron el jueves ante las crecientes dudas de los inversores sobre la posibilidad de que EE.UU. e Irán alcancen un acuerdo que permita normalizar el tránsito por el estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en octubre subió un 3,83% hasta 82,49 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en septiembre, ganó por su parte un 2,75%, hasta 77,29 US$.

Irán anunció el miércoles que llegó a un acuerdo con el sultanato de Omán sobre una nueva ruta de navegación para los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz, sobre el que ambos países tienen costa.

Pero, según varios artículos de prensa, este proyecto incluiría el cobro de un peaje a los buques, algo que EE.UU. rechaza.

"También se menciona la imposibilidad de que los buques estadounidenses o israelíes transiten" por el estrecho, algo que "no es exactamente lo que el mercado esperaba", subraya a la AFP John Kilduff, analista de Again Capital.

En resumen, según el analista, "la situación está lejos de estar resuelta y no se puede confiar demasiado en la esperanza; el mercado modera por lo tanto su optimismo respecto a la evolución de la situación".

Cualquier reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán, dependerá de las acciones de Washington, que por su parte ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes, afirmaron fuentes iraníes a medios locales.

Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, advirtió que, incluso si se alcanzara un entendimiento, podría "resultar tan frágil como el protocolo de acuerdo inicial de junio".

Teherán y Washington pactaron entonces una tregua de 60 días y se comprometieron a garantizar la libre circulación por el estrecho de Ormuz. El acuerdo impulsó la recuperación del tráfico marítimo en la zona, pero la reanudación de las hostilidades en julio acabó por desbaratarlo.

El mercado observa también la evolución de la situación en torno al mar Rojo, otro foco clave del conflicto.

Al menos 58 integrantes de las fuerzas gubernamentales yemeníes murieron el jueves en ataques con drones y misiles lanzados por los rebeldes hutíes, respaldados por Irán.

Asimismo, el portavoz militar hutí anunció un aumento de las acciones contra buques saudíes como parte del bloqueo que el grupo mantiene sobre la flota de Arabia Saudita.