El pívot de los 76ers, Embiid, se perderá al menos tres partidos de NBA por lesión

El pívot de los Philadelphia 76ers Joel Embiid se perderá al menos tres partidos de la NBA por una distensión en el oblicuo derecho, informó el equipo este sábado.

Embiid no participó en la práctica del sábado de los 76ers y el equipo señaló que había experimentado un aumento de dolor en su costado derecho después de lesionarse en la victoria en casa el jueves sobre los Miami Heat.

El jugador de 31 años se lastimó en la primera mitad, pero terminó ese partido, en el que concluyó con 26 puntos y 11 rebotes. Anotó un triple que sentenció el encuentro con menos de 30 segundos por jugarse.

Los Sixers indicaron que una resonancia magnética reveló la distensión.

Embiid se perderá el juego del domingo contra los Celtics en Boston y los encuentros contra los San Antonio Spurs y Utah Jazz antes de ser reevaluado.

La estrella nacida en Camerún, que ganó el oro olímpico en 2024 con Estados Unidos, ha lidiado con una larga serie de lesiones a lo largo de su carrera en la NBA.

Regresó el martes después de haberse perdido cinco partidos por una reacción de estrés en la espinilla derecha, pero sigue manejando persistentes molestias en la rodilla.

Se ha sometido a múltiples cirugías de rodilla y solo disputó 19 partidos la temporada pasada, tras perderse un tiempo considerable en la campaña 2023-24.

La más reciente ausencia de Embiid llega cuando los 76ers se aferran al sexto lugar de la Conferencia Este, un partido y medio por delante de Orlando por el último puesto de acceso directo a los playoffs.

Tampoco cuentan con el nueve veces All-Star Paul George hasta el 25 de marzo, mientras cumple una suspensión de 25 partidos por infringir el programa antidrogas de la NBA tras haber tomado un medicamento indebido.