Dijo que es “demasiado linda” para trabajar y levantarse a las 6 de la mañana todos los días y dividió las redes

Lucy Welcher, una influencer canadiense con más de 81.100 seguidores, saltó a la polémica tras un video viral en el que se mostraba dispuesta a renunciar a todo el rigor que exige el empleo remunerado, porque dijo que era “demasiado linda” para trabajar y levantarse todos los días a las 6 de la mañana, un audaz comentario que dividió internet y que ella misma tuvo que aclarar.

La ola de críticas fue tanta que la joven eliminó el clip de su cuenta, pero los usuarios actuaron rápido y lo replicaron en otras plataformas sociales. En el video aparecía Welcher mientras decía: “No quiero trabajar el resto de mi vida. ¿Parece que quiero levantarme a las 6 de la mañana todos los malditos días durante los próximos 60 años”, cuestionaba para después contestarse sola: “No, soy demasiado linda para eso”.

Lucy Welcher aseguró que era muy bonita para trabajar y dividió internet

Aunque su video desapareció de la cuenta, pronto fue retomado también por medios de comunicación y otros usuarios. En los comentarios, el foco constante se mantenía. Algunas personas se tomaban la situación con humor, pero la mayoría acusaban a Lucy de “vivir en una burbuja”.

Era una broma, responde la tiktoker

Tras ver las feroces críticas de sus detractores, la joven terminó por admitir que se trataba de una broma e incluso aseguró que tenía un trabajo en el que la habían ascendido recientemente: “Así que en lugar de doblar toallas, voy a estar en el escritorio. Estoy muy nerviosa porque aunque puedo lucir muy guapa, inteligente y talentosa, pero en realidad no soy inteligente en absoluto”, lannzó. No obstante, los malos comentarios no se detuvieron.

Entre las reacciones, los espectadores la tacharon de “perezosa” y fueron muy duros con sus palabras: “Intenta levantarte a las 4 de la mañana todos los días trabajando 60 horas a la semana”; “Espero que te humillen, chica, lo necesitas. La apariencia no tiene que ver con el trabajo y es triste que tengas esa mentalidad”.

Sin embargo, aunque quienes integraban esta postura fueron minoría, también hubo quienes defendieron a Lucy y se manifestaron en contra de los sacrificios que conlleva el tener trabajo: “Envío esto a todos los jefes que he tenido”, se entusiasmó un usuario al ver su clip. Incluso, algunos más intrépidos le ofrecieron trabajo a la joven.

“Muy bonita para trabajar”

Lucy compartió su proceso para arreglarse para el trabajo

Este no es el primer video de Welcher de este estilo, aunque sí el más viral en su cuenta @luluhasfun, donde suele compartir algunas experiencias y consejos, la mayoría grabados desde su automóvil. También sobresalen sus grabaciones en las que publica el paso a paso para arreglarse antes de ir al trabajo, casi siempre con un vaso de café helado en la mano. Por lo general, en estos predominan los comentarios positivos que alaban tanto su apariencia como sus habilidades con el maquillaje; “Te ves bien, espero que te sientas mejor muy pronto”; “Te ves de oro”; “Este video es honestamente un estado de ánimo”, le escribieron.

Por otro lado, algunos de sus seguidores decidieron recordarle en cada una de sus grabaciones que era “muy bonita para trabajar”; “Vaya que me gustaría tener tu confianza, la misma para sentir que soy más guapo de lo que realmente soy. Dios ustedes son tan superficiales y enamorados de ustedes mismos”, sentenció una persona que logró ver el polémico clip.

LA NACION