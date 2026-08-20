El portaaviones USS Washington llega a Oriente Medio y releva al Lincoln tras largo despliegue

WASHINGTON (AP) — El portaaviones USS George Washington, con base en Asia, ya opera en Oriente Medio, informó el ejército de EE.UU. el jueves, al relevar a un portaaviones desplegado desde hace mucho tiempo tras reportes de problemas de salud mental y escasez de suministros a bordo mientras apoyaba la guerra con Irán.

El Comando Central de EE.UU., que supervisa las operaciones militares en Oriente Medio, indicó en redes sociales que el portaaviones llegó a la región el miércoles. No estaba claro cuándo regresaría el USS Abraham Lincoln a EE.UU. o si hará una escala en puerto en el camino, pero el viaje tarda poco más de un mes.

El Washington llegó mientras crecían las preocupaciones por el prolongado despliegue del Lincoln, que ha incluido un tiempo récord e ininterrumpido en el mar de más de 250 días, y por reportes de estrés de la tripulación y mala salud mental, así como por escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.

Varios legisladores demócratas han exigido al Departamento de Defensa que rinda cuentas por las condiciones a bordo del Lincoln, que, según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, fueron “completamente tergiversadas”.

Hegseth habló con la tripulación del Lincoln la semana pasada, y el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de EE.UU., lo visitó el fin de semana pasado. En un artículo de opinión publicado el domingo por The Wall Street Journal, Cooper escribió que la tripulación “ofreció una actuación para la historia, y ahora se van a casa”.

Los despliegues prolongados de portaaviones desgastan a los militares que pasan largos periodos lejos de casa y aumentan la presión sobre el buque y su equipo. Aunque las hostilidades entre EE.UU. e Irán se calmaron en las últimas semanas, la Marina está haciendo cumplir un bloqueo sobre los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, y el gobierno de Trump no ha ofrecido claridad sobre cómo pretende poner fin a la guerra.

Hegseth ha afirmado que EE.UU. puede mantener el bloqueo “indefinidamente”.

El presidente Donald Trump restó importancia esta semana a los reportes sobre las condiciones en el Lincoln, que salió de su puerto base en San Diego en noviembre y llegó a Oriente Medio en enero. Trump calificó los casi nueve meses en el mar que soportaron los marineros como “un buen periodo de tiempo”, pero añadió que “a lo largo de los años, los hemos tenido allí mucho más tiempo”.

Trump dijo a los periodistas el lunes que habló el fin de semana con un almirante retirado que relató haber estado en barcos durante “mucho más tiempo”. Señaló que el almirante le aseguró que el Lincoln está “bellamente mantenido y bellamente cuidado”. Trump no identificó al almirante.

En un comunicado emitido el domingo tras visitar el Lincoln, Cooper elogió a los líderes del portaaviones por priorizar la salud mental y la resiliencia.

“La historia registrará este despliegue como uno de los más intensos operativamente y de mayor trascendencia de la era moderna”, señaló Cooper.

El Washington se suma al USS George H.W. Bush en Oriente Medio, dejando a Asia sin un grupo de ataque de portaaviones estadounidense en un momento en que China ha mostrado más señales de agresividad.

La ausencia de un portaaviones de EE.UU. en el Pacífico podría ser breve si la Marina despliega otro en los próximos dos meses. Pero, según analistas, esto muestra cómo las operaciones de duración indefinida con Irán están dejando exhaustos a algunos marineros estadounidenses, mientras el gobierno de Trump se repliega aún más de la región de Asia-Pacífico y se concentra en el hemisferio occidental.

__________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.