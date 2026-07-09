El precio del petróleo cae en un mercado atento al conflicto en Oriente Medio

Los precios del petróleo cerraron a la baja el jueves, en un mercado en el que los inversores mantienen la prudencia tras las fuertes subidas del crudo registradas por la escalada entre EE.UU. e Irán.

El barril de Brent del mar del Norte con entrega en septiembre perdió un 2,20%, hasta situarse en 76,30 US$.

Su equivalente estadounidense, el WTI con entrega en agosto, retrocedió un 1,96%, hasta los 72,08 US$ el barril.

Washington volvió a atacar a Irán la madrugada del jueves, mientras que Teherán hizo lo propio contra aliados de EE.UU. en el Golfo.

El tráfico en el estrecho de Ormuz, paso esencial para el comercio mundial de hidrocarburos, se ha ralentizado notablemente desde el miércoles.

Solo seis petroleros habían atravesado el estrecho el jueves, mientras que el miércoles lo habían hecho 21, según datos de Kpler.

"Los operadores esperan a ver cómo evoluciona la situación entre EE.UU. e Irán", resumen los analistas de Briefing.com.

Para Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote, "los mercados se han acostumbrado a las tensiones y las perturbaciones en el estrecho de Ormuz".

"El efecto sorpresa es mucho menor que al principio, lo que modera las reacciones de los inversores", añade.