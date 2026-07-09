Dónde será el banderazo de Argentina en Kansas City: la previa de los cuartos de final vs. Suiza en el Mundial 2026

Kansas City se alista para un nuevo banderazo de los hinchas de Argentina ante la llegada de los cuartos de final del Mundial 2026. La comunidad local y los fanáticos organizan un último encuentro masivo para alentar a la Albiceleste antes de su partido decisivo frente a Suiza, con dos posibles ubicaciones.

La invitación para el banderazo argentino en Kansas City

El Café Corazón, establecimiento de dueños argentinos ubicado en el 110 Southwest Blvd, convocó a través de su cuenta de Instagram a los hinchas para una celebración especial este viernes 10 de julio. Este evento gratuito se desarrollará entre las 19 y las 23 hs (CT) en el barrio Crossroads.

Miles de hinchas participan de un banderazo argentino en Kansas City antes del debut frente a Argelia (Crédito: Matías Boela)

La organización espera una afluencia masiva de personas que transformarán la cuadra en un mar de colores celeste y blanco. De acuerdo con The Kansas City Star, el local busca repetir el éxito del banderazo anterior, donde la cultura argentina se apoderó de las calles con oferta gastronómica, musical y comunitaria.

La propuesta culinaria incluye platos icónicos como el asado, empanadas recién horneadas y los tradicionales alfajores del país sudamericano.

Asimismo, la panadería Pan Caliente KC participará nuevamente del evento con su famoso choripán, un clásico en la gastronomía de todo seguidor del fútbol argentino.

Para complementar la experiencia, los organizadores exhibirán obras de arte con temática futbolística de la artista Natalia Testa en los alrededores del café. “Kansas City se vuelve celeste y blanco”, expresó la cuenta oficial del establecimiento.

Mill Creek Park, otra de las posibles ubicaciones para el banderazo de Argentina en Kansas City

La cuenta de Instagram oficial de FWC 26 Kansas City impulsó la convocatoria al difundir videos que reviven el primer encuentro masivo en el Mill Creek Park. “¡Che, selección argentina! ¡Kansas City quiere tenerte de vuelta!”, escribió la organización.

En ese primer banderazo, de acuerdo con otro reporte de The Kansas City Star, miles de hinchas convirtieron el parque en una extensión de las plazas argentinas.

convirtieron el parque en una extensión de las plazas argentinas. Los cánticos, el sonido de los tambores y el aroma de la carne asada generaron un clima que sorprendió incluso a los ciudadanos locales.

Así fue el primer banderazo argentino en el Mill Creek Park de Kansas City

Los fanáticos argentinos colgaron banderas y pancartas que representaban a distintas provincias del país, mientras los niños jugaban al fútbol en los sectores aledaños. La escena incluyó la presencia de artistas que animaron la velada con ritmos tradicionales.

El evento funcionó como un punto de encuentro donde desconocidos bailaron tango y compartieron mate bajo un ambiente de camaradería. Aquella jornada se realizó en la previa al debut de Argentina contra Argelia.

En Kansas City: cuándo juega Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial

La selección argentina afrontará este sábado 11 de julio el partido de cuartos de final frente a Suiza.

Según el calendario oficial publicado por la FIFA, el encuentro comenzará a las 20.00 hs (hora local de Kansas City) en el Kansas City Stadium.

Argentina llegó a los cuartos de final tras vencer por 3-2 a Egipto AP

El duelo se podrá ver en español por la señal de Telemundo o en inglés a través de la pantalla de FOX. Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan al cruce después de una agónica victoria por 3-2 ante Egipto en octavos de final.