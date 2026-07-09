“Es hora de abolir al ICE”: el mensaje de Mamdani en español a la familia del inmigrante que murió en Houston

Zohran Mamdani, emitió un mensaje en español destinado a la familia de Lorenzo Salgado Araújo, el inmigrante que murió en Houston tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En el texto, el alcalde de Nueva York aseguró que la ciudad está “de su lado”, y sentenció: “Es hora de abolir al ICE”.

El reclamo de Mamdani por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo

En un caso que sigue bajo investigación y con versiones contrapuestas, Lorenzo Salgado Araújo, un migrante oriundo de México de 52 años, iba en su camioneta al trabajo el martes 7 de julio cuando se topó con un operativo del ICE. En este escenario, se produjo un incidente y un agente le disparó. Posteriormente, murió en un hospital local por las heridas infligidas.

Mamdani sostuvo que está "del lado de la familia" del migrante que murió en Houston y pidió abolir al ICE @NYCMayor

Al confirmarse la muerte, el alcalde de Nueva York publicó un mensaje en redes sociales en el que condenó el accionar de las autoridades migratorias. “Lorenzo Salgado Araujo llamó a Houston su hogar durante 35 años. El martes, un agente de ICE le disparó y lo mató. Su familia se enteró por un video antes de que alguien tuviera la decencia de tocar a su puerta y avisarles”, escribió en primer lugar.

Luego, resaltó que su administración apoya a los allegados en su reclamo por justicia. “La Ciudad de Nueva York está del lado de la familia Salgado y exige una investigación completa e independiente. A ellos, y a cada familia inmigrante que hoy vive con miedo en esta ciudad: no están solos”, agregó. Para concluir, sostuvo que estará “del lado” de la familia de Salgado “hasta que haya justicia” y sentenció: “Es hora de abolir el ICE”.

El operativo del ICE en Houston y la versión de la familia de Lorenzo Salgado Araujo

Cerca de las 7 hs del martes 7 de julio, en Houston, Salgado Araújo se dirigía a su trabajo y, en el camino, recogía a sus compañeros en su camioneta cuando se vio frente a un control migratorio.

Según relató su hijo, Ronaldo Salgado, en una publicación de Facebook, el hombre vivía en el país norteamericano desde hacía casi 35 años y estaba en trámite para obtener su permiso de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) a través del proceso legal.

El joven comentó luego que su padre podría haberse asustado de que las personas en vehículos sin identificación pretendieran robarle las herramientas que utilizaba para su trabajo diario.

El DHS sostuvo que el ICE utilizó su arma "en defensa propia", mientras que la familia pide que se investiguen todas las pruebas en su reclamo por justicia Fotomontaje realizado con IA

Citado por CNN, agregó: “Si mi padre hubiera visto el emblema del ICE, o cualquier otro emblema relacionado con una agencia policial, habría obedecido. Se habría detenido“.

Respecto a su estatus, aseguró que su padre cumplió con todo “al pie de la letra”, y que estaba cerca de obtener el EAD. “Rellenamos todos los documentos y acudimos a todas las citas”, remarcó. Sobre el final, Ronaldo completó: “No se merecía morir. No se merecía quedar reducido a un titular del tipo ‘Un hombre mexicano abatido a tiros por el ICE’”.

Qué dijeron el DHS y el FBI sobre el disparo a Lorenzo Salgado Araujo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) relató que durante la mañana del 7 de julio los agentes intentaron realizar una detención de un vehículo “como parte de una operación de aplicación selectiva para arrestar a un inmigrante ilegal”.

Según su versión, Salgado Araújo intentó evadir el arresto. “De la información que estamos recibiendo, embistió un vehículo de los agentes de la ley de ICE, se negó a seguir múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente”, indicó el DHS.

En estas circunstancias, según las autoridades uno de los funcionarios migratorios presentes “disparó su arma en defensa propia”.

Ante la repercusión del caso, la Oficina del inspector general del DHS y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Houston investigan los hechos. Sean Teare, fiscal de distrito de Harris, calificó al migrante como “un esposo, un padre y un miembro de larga data de nuestra comunidad”, y lamentó la muerte.

“Permítanme ser claro: la familia del señor Salgado Araujo y nuestra comunidad merecen la verdad”, resaltó. Asimismo, varias organizaciones se sumaron al pedido para que las autoridades revisen todas las pruebas del caso, incluido un video en el que se ve a la víctima mientras pide auxilio tras recibir los disparos.

“Exigimos una investigación exhaustiva e independiente, la divulgación inmediata de todas las pruebas disponibles y que se rindan cuentas por la muerte indebida de Lorenzo. El público merece la verdad y la familia Salgado merece justicia”, declaró el martes la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés).