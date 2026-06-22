El precio del petróleo cae tras el inicio de las negociaciones entre EE. UU. e Irán

Los precios del petróleo cayeron el lunes, tras el comienzo de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto en Oriente Medio, y el anuncio de la suspensión de las sanciones estadounidenses contra el crudo iraní.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en agosto, cayó un 3,31% hasta 77,90 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en julio perdió un 2,32% hasta 74,82 US$.

Tras la firma de un protocolo de acuerdo la semana pasada y un inicio caótico, las negociaciones entre Washington y Teherán arrancaron el domingo.

Las conversaciones, en teoría, deben desembocar en un acuerdo para poner fin a la guerra en un plazo de 60 días.

Las partes han logrado "avances alentadores", según dijeron el lunes los gobiernos de Pakistán y Catar, países mediadores, en un comunicado conjunto.

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo en torno a mecanismos destinados a poner fin a los enfrentamientos en Líbano y desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, un paso marítimo esencial para el comercio de hidrocarburos.

"Aunque aún no ha recuperado su nivel anterior a la guerra, el tráfico en el estrecho de Ormuz ha sido bastante intenso en los últimos días", destacó John Kilduff, de Again Capital, en declaraciones a la AFP.

La plataforma de seguimiento marítimo Kpler dio cuenta hasta el lunes de 26 cruces de buques de transporte de materias primas.

El tráfico alcanzó además el sábado un récord desde el inicio de la guerra: 38 buques comerciales pasaron por el estrecho, según los datos de navegación de Axsmarine, de los cuales 32 fueron de buques de materias primas, según Kpler.

Estados Unidos anunció el lunes la suspensión durante dos meses de sus sanciones sobre el petróleo iraní, tras asegurar que Irán volverá a recibir inspectores nucleares.

"Todas las transacciones" que antes estaban "prohibidas" en relación con la producción, la venta y el transporte de hidrocarburos de origen iraní "están autorizadas hasta el 21 de agosto", según el Departamento del Tesoro estadounidense.