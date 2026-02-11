El precio del petróleo sube por los temores alrededor de Irán

Los precios del petróleo cerraron al alza el miércoles, muestra de la persistente preocupación en el mercado por las tensiones entre Irán y Estados Unidos tras la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en abril subió un 0,87%, hasta los US$69,40.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en marzo subió un 1,05%, hasta los US$64,63.

Trump dijo el miércoles haberle recalcado a Netanyahu, durante un encuentro en la Casa Blanca, su intención de mantener la vía diplomática para llegar a un acuerdo con Irán.

A pesar de estas palabras, "seguimos asistiendo a conversaciones irregulares que no conducen a ninguna resolución de las diferencias" entre Washington y Teherán, afirmó a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Tras las primeras conversaciones realizadas el 6 de febrero en Omán, los gobiernos de Estados Unidos e Irán manifestaron su deseo de continuar el diálogo, aunque sus posiciones están muy alejadas.

"El mercado está preocupado por el hecho de que Estados Unidos haya desplegado un número importante de recursos navales en la región", dijo Lipow.

Estas tensiones son vitales para el crudo ya que Irán es uno de los diez principales productores del mundo. Además, por delante de sus costas transita el 20% de la producción global de petróleo, a través del estrecho de Ormuz.