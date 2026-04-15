Sheinbaum sobre la muerte de mexicanos en centros del ICE: “Su único delito es no tener papeles, pero trabajan allá”

Desde el Palacio Nacional, este martes 14 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confrontó el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tras la muerte de un ciudadano mexicano en Louisiana. La mandataria aseguró que ya transmitió formalmente a Donald Trump su malestar por el aumento de las detenciones.

La postura de Sheinbaum frente a Donald Trump

Según informó CNN, la jefa de Estado mexicana detalló que el diálogo con la Casa Blanca sirvió para fijar una posición sobre el trato que reciben sus ciudadanos.

En medio del fallecimiento de Alejandro Cabrera Clemente en un centro de detención, la funcionaria dijo que la mayoría de los detenidos son personas integradas a la vida productiva estadounidense.

En sus declaraciones, enfatizó la discrepancia con Washington: “Sí hemos hablado de que no estamos de acuerdo, en su momento, en las detenciones que estaba haciendo esta institución, ICE, porque hay muchos mexicanos que su único delito es no tener papeles, pero son ciudadanos que trabajan allá”. Para el Gobierno de México, las redadas masivas no distinguen la contribución social de la comunidad mexicana.

El descontento con el accionar del ICE

El reclamo mexicano ocurre en un momento en el que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) intensificó las deportaciones.

Sheinbaum exige que se priorice la protección de la vida y los derechos humanos. En tanto, las autoridades de Estados Unidos defienden que el ICE actúa bajo el marco legal vigente. Cabe destacar que ya se registraron 15 muertes de mexicanos bajo custodia federal desde enero de 2025.

En diálogo con el medio citado, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, hizo hincapié en la política de Trump: “Fue elegido presidente de Estados Unidos sobre la base de las numerosas promesas que hizo al pueblo estadounidense, incluida su promesa de deportar a extranjeros ilegales criminales. Está cumpliendo su promesa”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) intensificó gravemente las deportaciones. (Photo by Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mexicanos cuyo único delito es no tener papeles

La defensa de los derechos fundamentales de los migrantes se volvió la prioridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Sheinbaum insiste en que la falta de estatus legal es una falta administrativa que no debería derivar en condiciones de detención fatales.

Por este motivo, la Cancillería calificó de inaceptable la situación actual y advirtió que no dejará de utilizar los canales diplomáticos para velar por la integridad de los trabajadores.

Sheinbaum insiste en que la falta de estatus legal es una falta administrativa que no debería derivar en condiciones de detención fatales (Photo by YURI CORTEZ / AFP) YURI CORTEZ - AFP

En este sentido, un comunicado oficial de la SRE compartido en su página web oficial destacó: “La Cancillería reafirma su preocupación y su exigencia de acciones inmediatas. La repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE, incompatibles con estándares de derechos humanos, y con la protección de la vida de las personas".

Por último, destacaron que “el Gobierno de México continuará utilizando todas las vías legales y diplomáticas disponibles para esta situación, al tiempo que reitera su inequívoco compromiso de velar por la protección y la dignidad de todas las personas mexicanas en el exterior, sin importar su situación migratoria”.