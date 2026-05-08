El presidente de Ecuador irá a la OEA el 14 de mayo en plena tensión con Colombia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronunciará un discurso el 14 de mayo en la sede de la OEA en Washington, anunció el organismo regional este viernes.

El Consejo Permanente de la OEA, el órgano ejecutivo de la organización, recibirá a Noboa en plena tensión con su vecino Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, también fue recibido en febrero.

Noboa es aliado del presidente estadounidense Donald Trump. Pero ese día el mandatario estará en Pekín para una cumbre con su homólogo chino Xi Jinping.

Quito y Bogotá están enfrentados por la actividad del narcotráfico en los 600 kilómetros de frontera común.

Desde su llegada al poder en 2023, Noboa aplica una política de mano dura contra el crimen organizado, lo que le llevó a ampliar las operaciones militares y ordenar bombardeos en la zona limítrofe con Colombia.

El gobierno de Trump colabora con esos operativos, como parte de la guerra sin cuartel de Washington contra el narcotráfico.

Los combates han generado incidentes esporádicos con fuerzas colombianas.

Noboa, de derecha, acusa al izquierdista Petro de no hacer lo suficiente, y por ello su gobierno impuso aranceles a Colombia, socio comercial de Ecuador en el seno de la CAN.

Petro ha calificado esa decisión de "monstruosidad". Los aranceles han desatado una miniguerra comercial entre ambos países.

El Consejo Permanente de la OEA, integrado por embajadores de los países miembros, ha expresado su inquietud ante esa tensión fronteriza y el secretario general del ente regional, el surinamés Albert Ramdin, ha ofrecido su mediación.