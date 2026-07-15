El presidente de la Fed elude preguntas del Senado sobre inflación, IA y Trump

WASHINGTON (AP) — El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, trató de eludir el miércoles una serie de preguntas de senadores sobre asuntos como el impacto de la IA en la inflación, qué contactos ha tenido con el presidente Donald Trump y cómo determinará el banco central la persistencia de la inflación.

Desde que asumió el cargo hace siete semanas, Warsh ha manifestado que ofrecería menos orientación sobre los próximos movimientos de las tasas de interés de la Fed que sus predecesores. Sin embargo, ha frustrado a muchos observadores del organismo al evitar en gran medida explicar cómo podría responder el banco central, de manera más general, a posibles cambios económicos.

“No considero que un cambio puntual en los precios sea necesariamente inflacionario, porque pienso que hay una respuesta de la oferta”, dijo en respuesta a una pregunta sobre el impacto de la inversión masiva en infraestructura de IA. “¿Aumentará los precios medidos en el transcurso de los próximos 12 meses? Sospecho que sí. Que eso sea inflacionario o no, eso le corresponde a la Reserva Federal, y vamos a tener algo que decir al respecto”.

En su segundo día de testimonio ante el Congreso, Warsh también restó importancia a los datos positivos de inflación publicados el martes y el miércoles que podrían facilitarle el trabajo como presidente de la Fed. A medida que la inflación se desvanece, disminuye la presión sobre el banco central para elevar su tasa de interés clave con el fin de enfriar el endeudamiento y el gasto.

El gobierno informó la mañana del miércoles que la inflación mayorista se desaceleró en junio, un día después de que se reportara que los precios al consumidor habían bajado de mayo a junio por primera vez en seis años. En términos anuales, la inflación se moderó al 3,5% el mes pasado, frente al 4,2% de mayo.

“Cualquier banquero central estaría contento de tener datos que van en la dirección correcta”, afirmó, pero “todas estas son medidas imperfectas del estado de la inflación subyacente”.

En cambio, indicó que recurriría a un grupo de trabajo que ha creado para estudiar las fuentes de datos que utiliza la Fed.

Preguntas sobre si Warsh ha hablado con Trump

Por otra parte, Warsh reiteró que actuaría de manera independiente como presidente de la Fed y que resistiría cualquier presión política de Trump, quien con frecuencia ha exigido tasas de interés más bajas. Pero no respondió directamente si se ha comunicado con el mandatario desde su nombramiento.

“No quiero dedicarme a compartir las conversaciones que el presidente y yo tenemos”, dijo Warsh en respuesta a una pregunta del senador demócrata de Maryland Chris Van Hollen.

“Les diré lo que le he dicho repetidamente al presidente y lo que le he dicho al secretario del Tesoro: eligieron a un tipo independiente para hacer el trabajo y eso es exactamente lo que pienso hacer”, añadió.

Trump atacó repetidamente a Jerome Powell, el predecesor de Warsh, por no recortar las tasas de interés lo suficiente, y su administración incluso impulsó una investigación sobre un breve testimonio de Powell ante el Senado acerca de una renovación de un edificio de la Fed, lo que generó preocupaciones generalizadas sobre la independencia del organismo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.