Oficial y confirmado: las dos excepciones en las que el ICE todavía puede detener vehículos en EE.UU.

Por orden del gobierno, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) debió suspender gran parte de los controles vehiculares en Estados Unidos tras los recientes tiroteos mortales en Texas y Maine. Sin embargo, hay dos situaciones en las que los agentes todavía pueden intervenir.

En qué casos el ICE puede detener vehículos pese a la suspensión

Los agentes del ICE todavía cuentan con autorización para detener vehículos bajo dos circunstancias específicas y delimitadas por la nueva directriz. De acuerdo con CBS News, la primera excepción permite intervenciones cuando la operación involucre a objetivos identificados como una amenaza criminal seria.

Hay dos situaciones en las que el ICE todavía puede realizar un control vehicular Fotomontaje generado con IA

La segunda situación contemplada por la norma faculta a los oficiales de la división de Operaciones de Ejecución y Eliminación (ERO, por sus siglas en inglés) para actuar en colaboración directa con otras agencias. Esta excepción aplica exclusivamente cuando los agentes buscan detener a sospechosos sobre quienes pesen órdenes judiciales vigentes.

No obstante, la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) permanece fuera de esta restricción vehicular específica. Esta dependencia mantiene su enfoque en investigaciones criminales y continúa con sus tácticas habituales sin las limitaciones impuestas a otras divisiones.

Cómo funciona la directriz del DHS que limita las detenciones vehiculares del ICE

La disposición exige a los efectivos pausar las detenciones de vehículos durante sus tareas en EE.UU. Según un reporte de The New York Times, el mandato rige solamente para la división de ERO, sector responsable de las deportaciones y los arrestos de naturaleza civil.

El objetivo principal de esta regla consiste en brindar instrucción extra a los agentes sobre los métodos operativos para estos casos. Los mandos buscan perfeccionar las maniobras de campo mientras continúan las investigaciones tras los hechos trágicos.

Tom Homan, identificado como el zar de la frontera, calificó en Fox News esta pauta como una “pausa temporal” y no como un giro definitivo en la estrategia. En ese sentido, el funcionario argumentó que la decisión busca garantizar la ejecución correcta de las tácticas durante los procedimientos.

Las muertes en Texas y Maine que llevaron al ICE a revisar sus operativos

La resolución del ICE entró en vigor luego de dos suceso fatales que causaron conmoción en todo EE.UU. El primero de los incidentes ocurrió el 7 de julio en Houston, donde un control terminó con disparos mortales contra Lorenzo Salgado Araujo.

Salgado Araujo, mexicano sin registros penales y residente en el país norteamericano durante tres décadas, pereció mientras viajaba hacia su empleo con acompañantes. De acuerdo con El País, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reconoció que el hombre no figuraba como el blanco real del operativo.

Un monumento conmemorativo en el lugar donde Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado a tiros por agentes del ICE la semana pasada, el lunes 13 de julio de 2026 en Houston. (AP Foto/Karen Warren) Karen Warren - FR172172 AP

El segundo suceso se registró el 13 de julio en Biddeford, Maine, donde la víctima fue un colombiano de 26 años. El hombre, identificado como Johan Sebastián Durán Guerrero, perdió la vida tras recibir un disparo de un integrante de la agencia migratoria.

Homan admitió que el esquema de formación sobre paradas de vehículos necesitaba una actualización por parte del organismo. La agencia continúa con sus actividades regulares pese a este paréntesis temporal en los controles.