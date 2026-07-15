“Tristeza, soledad y lágrimas”: la predicción final para Argentina vs. Inglaterra del vidente especializado Juan De Dios

El vidente Juan De Dios, quien frecuentemente publica predicciones futbolísticas, presentó una lectura profunda sobre el partido de Argentina vs. Inglaterra por la segunda semifinal del Mundial 2026 de este miércoles 15 de julio. Según dijo, será un duelo “no apto para cardíacos” donde “se verán lágrimas”.

Juan De Dios anticipó un Argentina vs. Inglaterra “infartante”

En un video publicado en su canal de YouTube, Juan De Dios describió el encuentro como un evento “infartante” y “nada fácil” para ambas selecciones nacionales.

La predicción del vidente Juan De Dios sobre el partido de Argentina vs. Inglaterra

Sobre el clima del cruce, el vidente afirmó: “Nos habla de partido reñido, nada fácil. Un partido enredado donde se ve tristeza, donde se ve soledad, donde se ven lágrimas, donde se ven muchas veces amigos. En este partido de fútbol se ve mucha desesperación”.

De acuerdo con su análisis, los protagonistas experimentarán una carga de angustia sobre el césped. El pronóstico señala que el encuentro será “muy ofuscado” y “muy cerrado” desde el pitazo inicial.

Según explicó, los seguidores deben prepararse para un espectáculo que el vidente califica como un proceso “no apto para cardíacos”. La energía del partido se presenta como un laberinto de emociones donde solo el más fuerte mentalmente logrará la “supervivencia”.

Quién ganará entre Argentina e Inglaterra, según el vidente

El tarot compartido por el vidente indica que la victoria quedará en manos de la selección argentina, tras un importante esfuerzo de sus jugadores. Sin embargo, advirtió que Inglaterra posee una energía competitiva “muy fuerte” que pondrá en jaque a la defensa de la Albiceleste.

De Dios afirmó: “Las cartas, al finalizar, nos hablan de la victoria de la selección de Argentina. Argentina se cobra nuevamente la revancha. Estaría nuevamente con la victoria”.

El vidente pronostica que Argentina vs. Inglaterra será un partido por reñido y cargado de emoción

Asimismo, aseguró que no será “nada fácil” para los argentinos y que “podría haber un alargue”. Además, mencionó que, por momentos, el conjunto europeo apelará a tácticas de “juego sucio” y advirtió que la “justicia deportiva” inclinará la balanza para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Por último, alertó que hay riesgo de que algún jugador argentino resulte lastimado debido al juego físico británico.

A qué hora de EE.UU. se juega la semifinal Argentina vs. Inglaterra

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, el encuentro entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 está programado para comenzar a las 15 hs ET (hora local de Atlanta)/ 14 hs CT/ 13 hs MT/ 12 hs PT. La sede oficial es el Mercedes-Benz Stadium, llamado Estadio Atlanta durante el certamen.

Argentina e Inglaterra se enfrentan por la semifinal del Mundial 2026 Imagen generada con inteligencia artificial

El duelo se puede ver en español a través de la pantalla de Telemundo por televisión abierta. Además, también está disponible la opción de seguirlo vía streaming por la plataforma de Peacock y, para quienes opten por verlo en inglés, pueden hacerlo a través de la señal de FOX.

Quien consiga la clasificación avanzará a la final y enfrentará a España el domingo 19 de julio en busca del título. Por su parte, el que no logre el triunfo se medirá con Francia el sábado 18 en el duelo por el tercer y cuarto puesto.