El presidente del Líbano exhorta a Trump a "seguir apoyando" a su ejército

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, exhortó el martes a su homólogo estadounidense Donald Trump a "seguir apoyando" al ejército libanés, al entrar en vigor un acuerdo con Israel patrocinado por Washington.

Durante una reunión en la Casa Blanca, Aoun advirtió que sin el apoyo de Estados Unidos el sur del Líbano podría revivir el caos de la década de 1970.

"No queremos volver a ver eso. Lo único que pedimos es que sigan apoyando a las FAL (Fuerzas Armadas Libanesas)", agregó.

Líbano está bajo presión para demostrar que puede y quiere desarmar a Hezbollah, condición que Israel puso como requisito previo para poner fin a su ocupación en el sur del país.

Las llamadas "zonas piloto" en las que el ejército libanés se está desplegando por el acuerdo con Israel se encuentran justo fuera del territorio que las fuerzas israelíes invadieron después de que Hezbollah arrastrara a Líbano a la guerra de Oriente Medio a principios de marzo.

El ejército libanés dijo el martes que había comenzado a desplegarse en una de las tres zonas piloto, la aldea de Zautar al Gharbiya.

Sin embargo, apenas unas horas más tarde, acusó a las fuerzas israelíes de haber disparado "cerca de sus tropas", y agregó que esta "agresión" "dificultará la implementación del despliegue en las zonas piloto" previstas por el acuerdo, según un comunicado.