El pueblo de California que ningún turista se puede perder

A poco más de 90 minutos de San Francisco y menos de una hora del corazón de Silicon Valley se ubica Pescadero. Es una pequeña localidad que en los últimos años se volvió un imán para quienes buscan un espacio de tranquilidad. Esto y mucho más se puede encontrar en el pequeño poblado que promete sorprender a sus visitantes con los atractivos paisajes que ofrece la costa oeste de Estados Unidos.

Con menos de 600 habitantes, según los datos más recientes del Censo 2020, este lugar dell condado de San Mateo ganó popularidad en los últimos años. Se posicionó en el ojo público cuando los ciudadanos de las grandes urbes del país comenzaron a interesarse en sitios menos concurridos y que les permitieran estar más en contacto con la naturaleza.

¿Qué se puede hacer?

Entre los espacios más emblemáticos que destacan de este rincón californiano está la playa Pescadero, el parque estatal Butano y el faro Pigeon Point. Los tres son una postal obligada para los visitantes. En cuanto a las actividades recreativas más buscadas destacan como opciones el senderismo en los bosques de secuoyas, los paseos en kayak o ciclismo a lo largo de los senderos costeros con espectaculares vistas panorámicas.

El faro Pigeon Point, a unos 10 minutos en auto del centro del pueblo de Pescadero, California @cmorfakis / Instagram

El pueblo ofrece además una gran variedad de restaurantes que prometen satisfacer los paladares de los comensales más exigentes. También hay cafeterías y negocios de artículos elaborados por artesanos locales. Además, cuenta con varios mercados de productores, con alimentos frescos de las granjas cercanas.

La youtuber Katrina Torrijos es una de las personas que ya visitó este lugar. La creadora de contenido viajó con sus amigos y después compartió con la comunidad virtual un video en el que relató los detalles de su aventura: “Hicimos muchas cosas divertidas, como ir a la playa, salir de compras, comer tacos y jugar con algunas cabras. Sorprendentemente, para ser un pueblo pequeño, hay muchas cosas entretenidas para hacer”.

La estética en los rincones de Pescadero se vuelve un deleite para las redes sociales @felipejose / @messageframer / Instagram

Por su cercanía con otras ciudades, como San Francisco o San José, Pescadero es una opción ideal para quienes buscan un viaje breve de un día. Aunque, los locales también están preparados para recibir a los visitantes que pretenden una estadía más larga. En la zona se localizan algunas opciones de alojamiento como Creekside Inn, en Palo Alto; o el lujoso The Ritz-Carlton en Half Moon Bay, a solo 20 minutos del pueblo.

¿Cómo es el clima?

El ambiente en Pescadero se mantiene templado y estable durante todo el año. No obstante, en esa comunidad costera es común observar paisajes con nubes abundantes en las primeras horas de cada día. En verano las temperaturas alcanzan los 80° F (26° C), y en los del invierno las cifras máximas rondan los 60° F (15° C).

Para llegar a Pescadero desde San Francisco, la ruta más rápida es a través de la Autopista 1 sur y luego tomar la salida Cloverdale Road. Así se arribará directamente al centro del pueblo, en un lapso aproximado de una hora y media.

Si el viaje tiene el objetivo de conocer mejor toda la región, existe la opción de una ruta panorámica. El trayecto es por la antigua autopista 84, que ofrece vistas impresionantes de la costa por todo el camino.

LA NACION