Intentaba llegar a la casa de su familia en Navidad, pero murió por la tormenta Elliot

Al menos 56 personas murieron por el frío extremo que golpeó gran parte del territorio de Estados Unidos durante los últimos días. Los fallecidos quedaron atrapados en sus coches y en bancos de nieve cuando los equipos de emergencia no pudieron responder a los llamados de auxilio. Con el paso de los días se revelan más historias sobre cada una de esas víctimas, como la de un hombre que murió congelado en Mississippi.

Fue en el condado de Pearl River donde se dio a conocer el caso de un estadounidense que falleció en la helada noche de Navidad en la localidad. Un grupo de cazadores de patos regresaban a casa por la mañana del 26, cuando localizaron su cadáver. El hallazgo ocurrió cerca de la Interestatal 59 y la Autopista 26, en Poplarville.

El hallazgo del hombre sin vida ocurrió a las 9.30 de la mañana del lunes 26, en medio del bosque Ainārs Cekuls / Unsplash

La persona fallecida fue identificada como Charles Wilson Ligon Jr., de 57 años de edad. A decir de las autoridades, sucumbió atrapado por el frío extremo en el lugar. Todo sucedió mientras se encontraba de viaje y pretendía llegar a casa para celebrar las fiestas con sus familiares.

Intentaba pasar Navidad con los suyos

“Era evidente que estaba en el bosque”, señaló el forense de la localidad, Derek Turnage, al diario Sun Herald. Al mismo tiempo, detalló que la víctima iba vestida solo con una chaqueta ligera, lo que no ayudó en nada a resguardarlo de la nieve. “Pudimos acceder a su teléfono móvil y determinar un intervalo en el que se había comunicado con algunos familiares”, explicó el oficial en el reporte tras el fatal incidente.

De acuerdo con los registros del clima del fin de semana pasado, el 25 de diciembre en Poplarville los termómetros llegaron a mínimas de hasta 21° F (-6° C), muy por debajo de lo esperado para un invierno en la zona.

Antes de emprender su camino por el bosque el hombre vivía en las calles de la localidad de Slidell, en Louisiana Matia Rengel / Unsplash

A pesar de que portaba algo de dinero al momento de quedar atrapado en medio de la helada navideña, al hombre no le fue posible comprar un boleto de autobús. El motivo no estuvo relacionado con la tormenta: “No tenía un documento de identidad actual, y por esa razón no podía comprar un pasaje o recibir dinero de su familia”, narró el forense de Pearl River.

El reporte oficial destaca que Charles Wilson Ligon Jr. vivía en las calles de la localidad de Slidell, en Louisiana. Salió de allí desde mediados de diciembre con el deseo de volverse a encontrar con su familia, en Tennessee. El hombre se trasladaba sin vehículo, por lo que se cree que al momento en que lo sorprendió la muerte ya llevaba varios días en el bosque.

Medio país sigue bajo alerta

Para este miércoles 28 , la mitad oeste de Estados Unidos se mantiene bajo alerta por la continuidad de extremos climas. No se harán esperar las fuertes lluvias en las ciudades ni la presencia de nieve en las zonas montañosas. También se prevé que haya fuertes ráfagas de viento que, combinadas con los factores anteriores, podrían ocasionar deslizamientos de tierra. No obstante, los efectos de la tormenta de frío Elliot también desaparecerán en el centro y este del país.

