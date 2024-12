El reconocido restaurante de comida mediterránea que abrirá en South Beach y que ya causó furor en Miami

El restaurante Motek, conocido por su enfoque en la cocina mediterránea, abrió sus puertas en un icónico espacio de South Beach, reemplazando al antiguo bar, Prime Fish, el pasado 27 de noviembre. La ubicación, situada en la esquina de Collins Avenue y 1st Street, marca un nuevo capítulo para este vecindario de Miami Beach.

Esta nueva apertura forma parte de la expansión de la firma, que se volvió una de las favoritas en la zona. Sus inicios se remontan al 2020 en el centro de Miami y rápidamente creció hasta operar en seis lugares diferentes: Aventura, Coral Gables, Brickell City Centre y ahora dos en Miami Beach.

Motek se volvió uno de los favoritos de Miami Instagram @motekcafe

El cambio fue impulsado por Myles Chefetz, restaurador del área, quien decidió ceder el espacio de Prime Fish tras una década de operaciones. Según explicó, esta decisión no fue solo financiera, sino también una apuesta por un concepto que perdurara y atendiera las necesidades del vecindario.

Durante una visita al Aventura Mall, Chefetz descubrió Motek y quedó impresionado por su energía y atención al detalle. Tras conocer a Charlie Levy, propietario del restaurante de cocina mediterránea, ambos coincidieron en que esta colaboración sería ideal para revitalizar South of Fifth.

Un cambio en el barrio de South Beach

“He sido parte del vecindario South of Fifth durante casi 30 años y realmente se ha convertido en mi hogar. Con una importante cartera de propiedades y restaurantes en esta área, y con la sobreabundancia de restaurantes con precios promedio altos y más en camino, sentí que nos faltaba un restaurante accesible, abierto todo el día. Me pareció correcto renovar el vecindario con algo nuevo”, dijo Chefetz en un comunicado.

Motek abrió sus puertas en South Beach el pasado 27 de noviembre Instagram @motekcafe

Por su parte, Charlie Levy expresó su entusiasmo por llevar Motek a este vecindario, destacando la conexión entre la filosofía del restaurante y las necesidades de la comunidad local. El objetivo principal es ofrecer una experiencia accesible, distinta de los restaurantes de lujo predominantes en la zona.

“Es emocionante ver a Motek expandirse por todo Miami, y ahora abrir uno de nuestros restaurantes en un lugar tan emblemático de South Beach es una sensación realmente especial”, dijo Levy y agregó: “A nuestros clientes les encanta la comida y el ambiente de nuestro restaurante. El objetivo es sumergirnos siempre en la cultura de los barrios en los que estamos, y esta colaboración con Myles es una combinación natural. Él sabe lo que es la buena hospitalidad y estamos listos para llevar esta experiencia a una vibrante comunidad”.

Motek estará en el mismo lugar que un restaurante de tradición de South Beach Instagram @motekcafe

Nueva apertura de Motek en South Beach

La llegada de Motek coincide con el reconocido evento de Art Basel, que se realiza del 6 al 8 de diciembre. Durante esos días, destacadas galerías provenientes de cinco continentes exhiben obras significativas de maestros del arte moderno y contemporáneo, así como de la nueva generación de estrellas emergentes. Las entradas tienen un valor que varía de US$85 a US$220.

Este evento en la ciudad asegura un gran comienzo para esta nueva etapa del restaurante. Según detallan desde la firma, Motek apuesta por una propuesta gastronómica que resuene con la comunidad y ofrezca una alternativa para todos los gustos.

