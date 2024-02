escuchar

Miami es una ciudad conocida por su vibrante estilo de vida con múltiples atractivos de entretenimiento y diversión, pero si hay un aspecto que en los últimos años ha destacado es su escena culinaria y el reconocimiento de la prestigiosa guía Michelin lo comprueba con la inclusión de ocho nuevos restaurantes a la selección de lo mejor de la gastronomía internacional.

Desde la cocina vietnamita hasta la influencia latina con la cocina peruana, así como los sabores de mariscos de la región de Baja California, en México, un total de 19 restaurantes de Florida, repartidos entre Miami, Orlando y Tampa, serán presentados en la categoría inicial en la ceremonia de presentación de la guía Michelin del Estado del Sol, programada para el próximo 18 de abril.

Con influencias de muchas culturas, la escena gastronómica de Miami ofrece experiencias para todos los gustos MIchelin Guide

“Este año, Miami ha visto la llegada de ocho nuevos restaurantes. Los que solo quieran cenar deben dirigirse a EntreNos, donde los chefs Evan Burgess y Osmel González sirven un menú a la carta contemporáneo elaborado principalmente con ingredientes de Florida. ¿Quieres algo para picar? Entonces diríjase a Tam Tam, donde le esperan alitas bañadas en caramelo de salsa de pescado”, refiere el comunicado de la iniciativa que funciona en coordinación con la junta de turismo Visit Florida.

La guía Michelin realiza un cuidadoso proceso de selección a lo largo del año para actualizar su edición de Florida y en el evento anual se anuncia también aquellos restaurantes que serán honrados con estrellas Michelin, la máxima distinción de la industria gastronómica internacional, además se entregan reconocimientos por su excepcional valor como Bib Gourmands, así como los premios por prácticas sostenibles con la Estrella Verde.

¿Cómo son los nuevos restaurantes de Miami distinguidos por la guía Michelin?

Cada uno de estos restaurantes ha sido seleccionado por su excepcional aporte al estilo de vida de Miami y destacan por su creatividad, calidad y la habilidad de transportar a sus comensales a diferentes partes del mundo a través de sus platos.

EntreNos

EntreNos es un restaurante de temporada, ubicado en el barrio de Miami Shores Instagram @entrenosmiami

Un restaurante exclusivo para cenas, donde el menú da protagonismo a los productos que se pueden encontrar en cada estación del año de Florida. “La cobia ahumada madurada en seco es un ejemplo perfecto de lo que este lugar hace tan bien”, refieren los expertos en su revisión del lugar.

Tipo de cocina: contemporánea. Ubicación: 9840 NE. 2nd Avenue, Miami.

Kaori

Kaori es un restaurante y bar de comida asiática en Miami Instagram @kaorimiami

Aunque en la ciudad pueden encontrarse muchos restaurantes de cocina fusión asiática de lujo, este restaurante de Brickell “está por encima del resto”, según la reseña de Michelin. “El espacio es más íntimo y, como corresponde, el menú está igualmente bien medido”, detallaron los jueces.

Tipo de cocina: asiática. Ubicación: 871 S. Miami Ave., Miami.

Maty’s

Maty's es un restaurante peruano de la chef Valerie Chang Instagram @matysmiami

La reconocida chef de origen peruano Valerie Chang, se inspiró en su infancia y en su abuela para abrir su propio restaurante en la zona de Midtown. En sus platos, utilizan marisco de calidad para ofrecer sabores brillantes y cítricos, algunas recomendaciones del menú son: el mero negro, el kanpachi y la trucha oceánica se aderezan con ají dulce, kiwiberries, limas y fruta de la pasión.

Tipo de cocina: peruana. Ubicación: 3255 NE. 1st Avenue, Miami.

Ogawa

El restaurante Ogawa, de Miami, tiene una estrella Michelin @ogawamiami / Instagram

El omakase preparado por el chef Masayuki Komatsu es una de las cartas de presentación que convencieron a los paladares de los expertos de la guía Michelin. “Desde crías de anguila de mar con huevo de codorniz curado con soja y calamar de aleta gruesa en salsa shiso-miso hasta cangrejo de las nieves y huevas de arenque al estilo japonés, este aperitivo de cuatro bocados es la primera señal de que este no es el típico mostrador de sushi”, comentaron en su ficha.

Tipo de cocina: japonés - Sushi. Ubicación: 7223 NW. 2nd Avenue, Miami.

Ossobucco

“El nuevo inquilino de Wynwood está haciendo ruido en un vecindario ya de por sí bullicioso”, así presentan al restaurante que ofrece preparaciones destacadas como remolachas baby ahumadas con mousse de ricotta, empanada de ossobuco y mollejas con puré de papas wagyu, además de “una cuidada carta de cócteles en la que merece la pena profundizar”.

Tipo de cocina: contemporáneo - Steakhouse. Ubicación: 62 NW. 27th St., Miami.

Pez

Pez ofrece comida regional mexicana Instagram @pezmiami

Este lugar, ubicado en el centro de Miami, sirve cocina mexicana típica de la región de Baja California, como los tacos de pescado estilo Ensenada. Pero los evaluadores también destacan el ambiente del restaurante: “La cálida hospitalidad anima el sitio, donde los clientes pueden ser recibidos con una pequeña taza de caldo de marisco”.

Tipo de cocina: mexicana. Ubicación: 20 W. Flagler St., Miami.

Shingo

Aunque es poco más grande que otros omakases de sushi de primera calidad, la guía Michelin destaca que el chef Shingo Akikuni, y su segundo al mando, “manejan a la multitud sin sudar e incluso cambian de lado a mitad de la comida”. Además, los pescados que utilizan proceden casi en su totalidad de Japón, lo que le da un nivel superior de prestigio.

Tipo de cocina: japonés - Sushi. Ubicación: 116 Alhambra Cir, Miami.

Tâm Tâm

Tam Tam, el restaurante y bar que sirve comida vietnamita en Miami tam-tam-mia.com

“En las afueras del centro, junto al juzgado del condado, no encontrarás una sala glamurosa, una cabina de DJ ni a nadie con tacones de aguja o zapatillas de diseño. No hay porteros en la puerta. En lugar de eso, venga como sea”, refiere la breve crónica de este lugar donde se sirven platos de la cocina vietnamita que no requieren cubiertos para comer, tales como: alitas bañadas en caramelo de salsa de pescado, cordero ahumado con envolturas de lechuga y fideos banh hoi, y costillas de cerdo glaseadas con tamarindo.

Los restaurantes destacados de Orlando y Tampa

En Orlando, los establecimientos que aparecerán entre las nuevas incursiones destacadas son Zaru, Sushi Saint, Natsu, Camille y Chuan Fu. En tanto, en Tampa brillaron Supernatural Food & Wine, Predalina, Streetlight Taco, The Pearl, Ebbe y Kōsen.

