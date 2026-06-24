El transbordador espacial Endeavour se alista para su última misión en California

El transbordador espacial Endeavour iniciará su última misión en el Centro de Ciencias de California, en una nueva exhibición donde el público podrá adentrarse en el corazón de la nave que realizó 25 misiones espaciales.

El orbitador, construido para reemplazar al Challenger tras explotar durante el despegue en 1986, se erige como el protagonista de la exposición que abrirá sus puertas el 13 de noviembre en la institución, ubicada en Los Ángeles (Estados Unidos).

"Será el único lugar en el mundo donde se podrá ver un completo y auténtico sistema de transbordador espacial", dijo Jeffrey N. Rudolph, presidente y director ejecutivo del Centro de Ciencias de California, en una presentación a los medios este miércoles.

El transbordador se alza de forma dramática a una altura de 20 pisos en el centro de la galería, que los visitantes podrán recorrer viendo la nave en 360 grados.

El orbitador Endeavour está flanqueado por dos propulsores de cohetes sólidos y un tanque externo ET-94, un enorme cilindro puntiagudo color naranja que almacenaba el combustible y el oxidante, que impulsaban la nave hacia la órbita.

"Es largo y muy complicado, pero queríamos que la gente lo entendiera. Esta es una oportunidad para verlo muy de cerca y en detalle", dijo a AFP Kenneth E. Phillips, curador del Centro de Ciencias de California.

Phillips explicó que los visitantes podrán subir por el elevador de la torre de acceso para alcanzar el área por donde entraba la tripulación.

Desde una altura mayor, y desde un piso de vidrio, podrán observar las entrañas de la nave.

La exposición formará parte del nuevo Centro Aeroespacial Samuel Oschin, dentro de la ambiciosa expansión del Centro de Ciencias de California.

El Endeavour, construido con piezas recicladas de sus hermanos mayores, los transbordadores Discovery y Atlantis, pasó un total de 299 días en el espacio en 25 misiones exitosas entre 1992 y 2011.

Su última misión estuvo comandada por el ahora senador demócrata por Arizona, Mark Kelly, crítico del presidente Donald Trump.