El último mensaje de la joven piloto y las conmovedoras historias de las nueve víctimas a bordo del jet que se estrelló en Florida

MIAMI.– Se conocieron las identidades de las nueve personas que murieron el domingo al estrellarse un avión privado en el sur de Florida, en una tragedia que dejó al descubierto dos historias particularmente conmovedoras: la de una joven copiloto de apenas 20 años, que había aprendido a volar cuando todavía cursaba la secundaria, y la de un exitoso empresario tecnológico que viajaba con su esposa y sus dos pequeños hijos.

Apenas diez minutos antes del accidente, la joven había enviado un mensaje de texto a su novio, también piloto, para advertirle que estaba atravesando turbulencias, según reveló su familia al diario New York Post. Fue una de sus últimas comunicaciones antes de que el avión cayera en picada y se estrellara.

El accidente ocurrió el domingo 1 de noviembre, cuando un Learjet que había partido de Austin, Texas, con destino a las Bahamas se precipitó cerca de West Palm Beach y explotó. Ninguno de sus ocupantes sobrevivió.

Un avión privado con nueve personas a bordo se estrelló este domingo por la tarde cerca de una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida

Entre los fallecidos se encontraba Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, cuya identidad fue confirmada por su madre, Camila Corteleti, a The New York Times y New York Post. La joven viajaba como copiloto de la aeronave y había obtenido su licencia de piloto en 2023, cuando tenía apenas 17 años.

También murieron Adam Robinson, de 45 años, fundador de una empresa tecnológica; su esposa, Helen Sharp; y sus hijos Emma, de 4 años, y Charlie, de 2. La familia residía en Aspen, Colorado, y se dirigía a las Bahamas junto con otras tres personas.

Las otras víctimas fueron Anita Maria Cetina, quien ayudaba a cuidar a los niños, y Rachael Reed y Charmi Fehr, dos mujeres cercanas a la familia.

Nathalia Gadelha Filgueiras

La identidad del comandante, que inicialmente no había sido difundida, también salió a la luz. Según informó CBS News Miami, se trataba de Jeffrey Gregory, de 55 años, cuyo nombre figuraba en el manifiesto de vuelo al que accedió el medio. La información fue corroborada por una fuente con conocimiento directo del caso.

De esta manera, quedaron identificados los nueve ocupantes del avión, aunque la confirmación forense oficial de todas las víctimas todavía estaba en proceso.

Los familiares de los siete pasajeros emitieron un comunicado conjunto para expresar su dolor. “Nuestros corazones también están con las familias de los pilotos, que están atravesando este duelo junto a nosotros”, señalaron.

La historia de Nathalia Filgueiras ya había sido noticia tres años antes del accidente. En octubre de 2023, cuando era alumna del último año de la West Boca Raton Community High School, en Florida, consiguió su licencia de piloto a los 17 años, gracias a un programa de formación aeronáutica financiado por el distrito escolar de Palm Beach.

Su logro tenía una particularidad que entonces despertó la atención de la televisión local. Podía pilotear aviones, pero todavía no tenía permiso para conducir un automóvil.

Nathalia Gadelha, la copiloto de 20 años que murió en el accidente en Palm Beach

“Algunas personas piensan que es raro que pueda volar aviones, pero no conducir un auto. A mí me parece gracioso”, declaró entonces a la cadena WPEC-TV.

El programa del que participaba incluía entrenamiento en simuladores de vuelo, prácticas con drones y formación especializada en aviación.

La joven continuó desarrollando su carrera y obtuvo una habilitación para volar el Learjet involucrado en el accidente, aunque los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA) indican que no estaba autorizada para desempeñarse como comandante de ese modelo.

Su madre confirmó que Nathalia se encontraba a bordo como copiloto cuando ocurrió la tragedia. Hasta el momento, los investigadores no establecieron qué funciones cumplía cada integrante de la tripulación durante los últimos instantes del vuelo.

La otra historia detrás del accidente es la de Adam Robinson, un empresario tecnológico de 45 años que había desarrollado una exitosa carrera en el sector del marketing digital.

La familia Robinson

Robinson fue cofundador de Robly, una plataforma de campañas por correo electrónico, y fundador de Retention.com, una compañía especializada en utilizar tecnología para identificar a los visitantes de sitios de comercio electrónico y vincularlos con direcciones de correo electrónico.

Era una figura conocida en el ecosistema tecnológico de Austin, donde tenía su sede Retention.com.

Sin embargo, en una entrevista reciente con el podcast ProfitLed, Robinson había explicado que su mayor satisfacción no estaba relacionada con los negocios, sino con la vida familiar que había construido en Aspen.

“Siento que estoy viviendo un sueño”, afirmó.

Contó que podía ver a sus hijos todas las mañanas y todas las noches, que ya no necesitaba viajar demasiado por trabajo y que su esposa estaba feliz porque había podido dedicarse de tiempo completo a su actividad artística.

El avión privado que cayó en Palm Beach dejó un profundo cráter en el pavimento

“Me encanta poder ver a mis hijos por la mañana y por la noche, no tener que viajar tanto por trabajo y vivir en este lugar que siempre fue mi sueño”, había dicho.

Su muerte provocó una fuerte conmoción entre sus colegas. “Adam era parte del tejido emprendedor de Austin”, expresó Thom Singer, director ejecutivo del Austin Technology Council, una organización que promueve el desarrollo de la industria tecnológica local.

Se trata del segundo accidente aéreo fatal que golpea al sector empresarial de esa ciudad en 2026, después de la muerte en junio de Joshua Baer, un inversor que dirigía una firma de capital de riesgo dedicada a financiar empresas emergentes.

La investigación del accidente

Mientras los familiares de las víctimas intentan asimilar la tragedia, los investigadores estadounidenses trabajan para determinar qué provocó la caída del avión, que se precipitó sobre una zona cercana a West Palm Beach antes de explotar.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) participan de las investigaciones para reconstruir los últimos minutos del vuelo y determinar las circunstancias del siniestro.

Según las primeras informaciones difundidas por medios estadounidenses, la aeronave atravesó condiciones meteorológicas adversas antes de perder altura de manera repentina.

Los investigadores buscan establecer si las turbulencias, la posible acumulación de hielo u otros problemas técnicos pudieron haber contribuido al accidente.

Agencia AP