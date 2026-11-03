A qué hora se conocen los resultados de las elecciones en Estados Unidos hoy

Estados Unidos celebra hoy, martes 3 de noviembre, sus elecciones de medio término (midterm elections). La jornada se desarrolla en todo el país, aunque cada estado establece sus propios horarios y procedimientos electorales. Por eso, los centros de votación abren y cierran en distintos horarios.

¿A qué hora se conocen los primeros resultados de las elecciones en EE.UU.?

Los primeros cómputos se publican después del cierre de los centros de votación de cada jurisdicción. No existe una hora única para conocer todos los resultados, ya que las autoridades locales transmiten sus cifras a los funcionarios estatales conforme avanza el escrutinio, según explica la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC, por sus siglas en inglés).

Las plataformas electorales oficiales permiten seguir el conteo y consultar las actualizaciones remitidas por las autoridades locales Magnific

Por ejemplo, Florida y Pensilvania comienzan a difundir sus resultados preliminares a partir de las 20 hs del este de Estados Unidos, según el Departamento de Estado de Florida y el portal electoral de Pensilvania.

Elecciones en Estados Unidos: los horarios de cierre de las urnas por estado

Los cierres de votación se distribuyen durante la tarde y la noche debido a las diferencias horarias y a las normas de cada jurisdicción. Indiana establece el cierre a las 18 hs locales, mientras que Nueva York mantiene sus centros de votación abiertos hasta las 21 hs del este.

En California, la jornada presencial termina a las 20 hs del Pacífico, equivalentes a las 23 hs del este. Los horarios oficiales para algunos de los principales estados son los siguientes:

Indiana 18 hs 18 o 19hs, según la zona Florida 19hs 19 o 20 hs, según la zona Pensilvania 20 hs 20 hs Nueva York 21 hs 21 hs California 20 hs 23 hs

Los horarios de la tabla corresponden al cierre programado de las urnas y no implican que los resultados se publiquen inmediatamente. La Junta Electoral de Nueva York establece que los centros de votación permanecen abiertos desde las 6 hs. En California, la Secretaría de Estado dispone que la votación presencial se desarrolla desde las 7 hs del Pacífico.

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En los estados con más de un huso horario, el cierre puede producirse en distintos momentos de acuerdo con la ubicación del centro electoral. Además, los electores que ya están en fila al llegar el horario de cierre pueden continuar votando según las disposiciones aplicables de cada estado.

Dónde consultar los resultados oficiales de las elecciones de Estados Unidos

Los organismos electorales estatales publican los resultados extraoficiales a medida que reciben los reportes de sus jurisdicciones. Para seguir el escrutinio, se pueden consultar las siguientes fuentes:

¿Por qué cambian los resultados después de la noche electoral?

Los primeros cómputos no necesariamente incluyen la totalidad de los votos válidos emitidos. Cada estado establece sus propias reglas para procesar y contabilizar las boletas recibidas por correo, los votos provisionales y los sufragios de militares y ciudadanos estadounidenses que residen en el extranjero.

Según la Comisión de Asistencia Electoral, algunas jurisdicciones exigen que las boletas enviadas por correo lleguen antes del cierre de la jornada electoral. Otras permiten recibirlas después, siempre que cumplan las condiciones de envío y los plazos establecidos.

Por ese motivo, los resultados difundidos durante la noche pueden modificarse a medida que avanzan las tareas de conteo y verificación. El procedimiento posterior incluye la conciliación entre la cantidad de votantes registrados como participantes y las boletas emitidas de forma presencial, anticipada o por correo.

¿Cuándo son definitivos los resultados de las elecciones en Estados Unidos?

Los resultados publicados durante la noche electoral tienen carácter extraoficial. Para convertirse en definitivos, deben atravesar los procedimientos de revisión y certificación que establece cada jurisdicción.

Las auditorías, revisiones y certificaciones permiten validar el escrutinio antes del anuncio definitivo Magnific

La EAC explica que el proceso puede incluir la conciliación de votos, auditorías posteriores a los comicios y la certificación por parte de las autoridades competentes. La responsabilidad de certificar varía según el estado y puede recaer en un funcionario electoral o en una junta integrada por varios miembros.

En determinadas contiendas también pueden realizarse recuentos, ya sea por diferencias estrechas entre candidatos o por solicitudes previstas en las normas aplicables. Estas revisiones pueden modificar los cómputos iniciales.