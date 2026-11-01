El DHS podría ordenar cambios en el TPS de los venezolanos y el Uscis debe acatar la regla desde el 6 de noviembre

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó el pedido del gobierno de Donald Trump de mantener en pausa la orden judicial que permitiría reactivar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para cientos de miles de inmigrantes venezolanos. La decisión se conoció el viernes 30 de octubre, pero a la fecha el beneficio no está restablecido. Si la Corte Suprema no vuelve a intervenir, la orden regirá desde el 6 de noviembre para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

El nuevo fallo que favorece el TPS para venezolanos

El tribunal mantuvo la orden de un juzgado de distrito que consideró ilegal la terminación del TPS.

Los magistrados señalaron que la exsecretaria del DHS, Kristi Noem, se extralimitó al anular la prórroga del estatus.

La National TPS Alliance explicó que el fallo permite restablecer las protecciones cuando expire la suspensión.

El abogado de inmigración José Guerrero aclaró que el caso no se resolvió de fondo.

Los beneficiarios del TPS que recibieron EADs, con fecha de vencimiento el 2 de octubre de 2026 mantendrán su autorización hasta esa fecha Imagen generada con IA

Qué puede pasar con el TPS de los venezolanos el 6 de noviembre

“Si con esto el gobierno no apela o la Corte Suprema rechaza un pedido de emergencia del gobierno de mantener la pausa, entonces técnicamente se restablece el TPS”, señaló Guerrero.

La Corte Suprema puede dictar una nueva suspensión si la administración Trump apela.

En octubre de 2025, el máximo tribunal ya había frenado las protecciones con una medida de emergencia.

Qué papel tienen el DHS y el Uscis en el TPS restablecido

Por ley, si el gobierno no anuncia una terminación con 60 días de anticipación, el TPS se restablece automáticamente, explicó Guerrero.

El abogado advirtió que no está claro si ese plazo corre desde el 2 de octubre o desde el 6 de noviembre.

En etapas previas del litigio, el Uscis mantuvo vigentes ciertos permisos de trabajo de venezolanos en cumplimiento de una orden judicial, de acuerdo con una actualización de la agencia.

Abogada de la Alianza Nacional TPS explica la decisión de la Corte Suprema sobre el TPS para Venezuela

¿Cuántos venezolanos podrían recuperar el permiso de trabajo?

La inestabilidad del estatus afectó a más de 300.000 personas.

La National TPS Alliance denunció deportaciones, detenciones y separaciones familiares durante la suspensión.

El restablecimiento permitiría recuperar el permiso de trabajo y frenar las expulsiones si la justicia lo ratifica.

Según el abogado de inmigración, Jesús Reyes, el TPS para venezolanos finalizó el 2 de octubre a menos que ocurra una nueva extensión Imagen generada con IA

A la fecha, el TPS para venezolanos no está restablecido

La fecha clave es el viernes 6 de noviembre de 2026, cuando vence la suspensión vigente.

Antes de esa fecha, el gobierno puede apelar y la Corte Suprema puede volver a suspender la orden.

Si el TPS se restablece, todavía no está claro cuánto tiempo seguirían vigentes las protecciones.

El litigio continúa y podría extenderse por años.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.