El dramático pedido de auxilio de la tripulación del avión privado que cayó en Palm Beach: “Vamos a estrellarnos”

Un avión privado se estrelló este domingo en el condado de Palm Beach, Florida, y murieron sus nueve ocupantes. Tras el accidente, se conoció un audio de las comunicaciones de la tripulación, que advirtió sobre un descenso descontrolado y un impacto inminente. “Vamos a estrellarnos”, se escucha en la grabación.

Las comunicaciones de emergencia estuvieron precedidas por un reporte sobre las condiciones que atravesaba la aeronave. Según informó CNN, a partir de una grabación registrada por LiveATC.net, el piloto había notificado al Centro de Control de Tráfico Aéreo de Miami sobre la presencia de hielo en la aeronave y turbulencias. Poco después, el intercambio pasó a reflejar una situación crítica.

“Holy f*ck, we’re out of time” Heart crushing ATC audio captures the moments before a Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida, killing all 9 souls on board.



VIA: @thenewarea51 https://t.co/2zd96iomCU pic.twitter.com/CWOtYjJqef — Breaking911 (@Breaking911) November 1, 2026

“Estamos descendiendo a 8.000 pies por minuto, ¡Mayday, mayday!, estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto”, alertó el piloto. La pérdida de altura continuó y dio lugar a otra advertencia: “Estamos en una situación de exceso de velocidad, descendiendo a 20.000 pies por minuto… Vamos a estrellarnos contra el suelo”.

Los pedidos de auxilio contrastaron con el reporte que había transmitido momentos antes. “Tenemos hielo ligero y transparente, manejable, y turbulencias moderadas”, había comunicado por radio. También había informado una temperatura exterior de 47 grados bajo cero y variaciones de hasta 213 metros en la altitud por las turbulencias.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida.



The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. pic.twitter.com/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

Luego, el piloto indicó que comenzaba a llover y solicitó autorización para ascender. Sin embargo, el siguiente tramo de las comunicaciones estuvo marcado por la declaración de emergencia y las advertencias sobre la velocidad con la que la aeronave descendía.

Tal como informó LA NACION, el avión, un Learjet 60, había partido del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino las Bahamas. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que ninguno de sus nueve ocupantes sobrevivió. El impacto ocurrió alrededor de las 12.50, hora local, cerca de una zona residencial.

FOOTAGE: A plane crashed in Greenacres, Florida, in Palm Beach County. Video from the scene shows fires burning, a crater in the roadway, and debris spread across a wet Street. The aircraft type and number of casualties are not yet known. pic.twitter.com/tGGe0Q0hub — Open Source Intel (@Osint613) November 1, 2026

De acuerdo con los datos de seguimiento de ADS-B Exchange citados por CNN, el Learjet perdió unos 27.000 pies de altitud en aproximadamente un minuto, antes de que se interrumpiera el registro. Las imágenes del lugar mostraron un cráter sobre la calzada, restos dispersos y una columna de humo negro tras la explosión.

La caída ocurrió cerca de Military Trail, entre Cresthaven Boulevard y la 10th Avenue North. Bomberos y equipos de emergencia acudieron al lugar. Unas 600 personas debieron ser evacuadas y se habilitaron dos refugios para alojar a los vecinos afectados.

En el momento del accidente había tormentas dispersas en la zona y el avión había atravesado una más intensa pocos minutos antes del descenso. Sin embargo, todavía no se determinó si las condiciones meteorológicas contribuyeron para que suceda el siniestro. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) investigan las causas.