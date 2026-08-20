El US Open otorgará premios récord en un intento de evitar protestas

La bolsa de premios del US Open, el último Grand Slam de la temporada del tenis, superará por primera vez los 100 millones de US$, un aumento del 20% respecto a los 85 millones del año pasado, informaron este jueves los organizadores.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (Usta, en inglés) espera que el monto silencie cualquier tipo de protestas de los jugadores como las que estallaron en Roland Garros y Wimbledon.

La Usta dijo este jueves que el paquete total de premios para los tenistas en el torneo que comienza a final de mes supondrá un récord de 108 millones de US$, con los campeones de individuales masculino y femenino ganando 5,5 millones cada uno.

Los deportistas que disputen la primera fase recibirán 140.000 US$ gracias a los aumentos de la bolsa, que se reparten a lo largo de todas las rondas y competiciones, incluidos los torneos de dobles y silla de ruedas.

El anuncio de la Usta coincidió con un comunicado conjunto de los cuatro torneos de Grand Slam —el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open— sobre la creación de un consejo asesor de jugadores de Grand Slam.

La idea es que la instancia sirva "como foro de comunicación directa, retroalimentación y colaboración entre los Grand Slams y los jugadores".

- Consejo de jugadores -

Las principales figuras, incluidos los número uno del mundo Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, limitaron su disponibilidad a los medios antes de Roland Garros y Wimbledon en protesta por lo que consideran premios económicos insuficientes.

Las mayores citas del tenis señalaron que el nuevo consejo de jugadores se pondrá en marcha después del Abierto de Estados Unidos, que comienza el 30 de agosto en Nueva York.

"Los Grand Slams están definiendo actualmente la composición inicial, el marco y la estructura operativa del Consejo con aportes de los jugadores", reza el comunicado.

"Se invitará a los jugadores interesados a postularse, y quienes sean designados para el Consejo abordarán toda la gama de asuntos deportivos relacionados con los Grand Slams", agregó.

El presidente de la Usta, Brian Vahaly, dijo que el nuevo consejo proporcionará recomendaciones sobre cómo la federación estadounidense, organizadora del US Open, debe diseñar su nuevo Programa de Apoyo al Jugador.

Esta iniciativa se pondrá en marcha con un aporte inicial de dos millones de US$, que forman parte del nuevo paquete de compensación del torneo.

El programa estará orientado a complementar los actuales fondos de pensión de fin de carrera, así como a proporcionar una variedad de beneficios que apoyen a los jugadores durante "acontecimientos vitales a mitad de carrera y las transiciones hacia la retirada".

"El US Open tiene una larga historia de escuchar a los jugadores, y este Programa de Apoyo al Jugador y el Consejo se basan en ese compromiso", dijo Vahaly.

"Esperamos trabajar directamente con los jugadores para comprender mejor las oportunidades y los desafíos a los que se enfrentan, y seguir encontrando formas significativas de apoyarlos tanto dentro como fuera de la pista", apuntó.

- "Un asiento en la mesa" -

El director ejecutivo de la Usta, Craig Tiley, calificó el aumento de la bolsa y la creación del consejo como "un primer paso significativo en una inversión plurianual en los deportistas".

El tenista estadounidense Ben Shelton, número seis del mundo, celebró la creación del consejo de jugadores.

"Tener un asiento en la mesa con los Grand Slams es algo que hemos querido desde hace tiempo, así que estoy muy contento de ver que este consejo se reúne", dijo en un comunicado.

"Nos da, como jugadores, una verdadera oportunidad de tener voz, contribuir a la conversación y ayudar a dar forma a los torneos más allá de lo que ocurre en la pista", añadió.

Sabalenka y otras estrellas millonarias han sido acusadas por algunos de codicia por exigir más premios en metálico.

La bielorrusa insistió en el pasado Wimbledon en que estaban luchando en nombre de los jugadores de menor ranking, que no disfrutan de las mismas recompensas y beneficios que conlleva estar en la élite del deporte.

"Lo hacemos por el circuito, no lo hacemos por nosotras. Lo hacemos por el resto de los jugadores que están sufriendo incluso para poder contratar a un entrenador", dijo.