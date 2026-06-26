El venezolano Mendoza es despedido por los Mets de Nueva York

El mánager venezolano Carlos Mendoza fue despedido este viernes por los Mets de Nueva York tras la espantosa primera mitad de temporada que han protagonizado en las Grandes Ligas de béisbol.

Mendoza, de 46 años, estaba al frente de la novena de Queens desde el inicio de la temporada 2024.

"Carlos ha liderado la organización con pasión y elegancia, y es muy querido por todos los que trabajan con él a diario", dijo el presidente deportivo de la franquicia, David Stearns, en un reconocimiento a la labor de Mendoza.

"El impacto de Carlos en nuestros jugadores, el personal y la cultura durante las últimas tres temporadas ha sido transformador. Desafortunadamente, sabemos que nos estamos quedando cortos y que el cambio es necesario para seguir adelante", afirmó.

Mendoza tuvo un gran inicio de proyecto con los Mets alcanzando de forma inesperada la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2024 y siendo finalista al premio al Mánager del Año en el Viejo Circuito.

La siguiente campaña, en cambio, los Mets se vinieron abajo hasta quedar fuera de los playoffs pese a la contratación estelar del dominicano Juan Soto, al que reclutaron desde los vecinos y rivales Yankees.

Con uno de los planteles más costosos del campeonato, el rumbo de los Mets ha sido todavía peor esta temporada y se encuentran en el fondo de la división Este de la Liga Nacional con 34 victorias y 47 derrotas.

"No hay forma de adornarlo: esta temporada ha sido una decepción y nuestros aficionados merecen algo mejor de lo que hemos entregado", subrayó el propietario del equipo, Steve Cohen.

Andy Green, exmánager de los Padres de San Diego, asumirá la dirección de los Mets de forma interina durante el resto de la temporada.