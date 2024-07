El video en el que Melania Trump “esquiva” el beso de Donald se vuelve viral en internet

Escuchar

Melania Trump, la esposa del expresidente Donald Trump, participó del último día de la Convención del Partido Republicano en Milwaukee, Wisconsin. Su presencia se llevó las miradas, ya que hasta el momento se había mantenido alejada de la campaña electoral, en comparación con otros años donde su presencia fue central. Sin embargo, tras el ataque a su esposo, comenzó a tomar un nuevo protagonismo.

La hija mayor de Trump, Ivanka, y la nieta del exmandatario, Kai, de 17 años, estuvieron en el discurso del candidato desde el palco de la familia. Melania Trump, por su parte, llegó más tarde y subió directamente al escenario para estar al lado de su marido. Allí lució un elegante vestido rojo. Fuera del acto protocolario, algo llamó la atención en las redes sociales.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que ambos se saludan al final del discurso de Trump. Ella se acerca para felicitarlo y el líder republicano intenta darle un beso directamente en su boca. Rápidamente, ella corre disimuladamente su cara, acercándole su mejilla. Se quedan juntos unos segundos y luego él la mira fijamente.

Los comentarios de los usuarios de X (ex Twitter) no tardaron en llegar y las interpretaciones fueron diversas. Por un lado, hay quienes dicen que ella intenta alejarse de él y que repele el contacto físico con el exmandatario, ya que no es normal verlos besándose o abrazándose en público. Sin embargo, hay quienes indican que esa distancia es parte de la elegancia de Melania y sus buenos modales como exprimera dama.

”La sonrisa en su rostro cuando él la besa en la mejilla... Ella lo ama sin dudas. Eso fue genuino”, escribió una usuaria. “Ella es icónica”, agregó otra mujer. “Amo a esta familia”, “Es amor verdadero y se merecen el uno al otro. Es la primera dama más bella jamás vista, por dentro y por fuera”.

Trump junto a Melania en el último día de la convención republicana JIM WATSON - AFP

Qué dijo Melania Trump tras el ataque al exmandatario

Al día siguiente del intento de asesinato de Trump, Melania publicó un extenso comunicado en el que dio a conocer a sus seguidores la sensación que tuvo al ver la imagen del disparo y su preocupación. “Cuando vi esa violenta bala impactar a mi esposo, Donald, me di cuenta de que mi vida y la de su hijo de 18 años, Barron, estaban al borde de un cambio devastador”, comenzó.

“Estoy agradecida a los valientes agentes del Servicio Secreto y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que arriesgaron sus propias vidas para proteger a mi esposo”, expresó la exprimera dama. Además, sobre el tirador aseguró que es “un monstruo” que vio en su marido “una máquina política inhumana”.

Melania Trump acompañó a Trump mientras firmaba los papeles para ser oficialmente candidato en estas elecciones Evan Vucci - AP

“Las facetas centrales de la vida de mi marido -su lado humano- quedaron sepultadas bajo la maquinaria política. Donald, el hombre generoso y afectuoso con quien he estado en los mejores y en los peores momentos”, afirmó Melania Trump y agregó: “Intentó hacer resonar la pasión de Donald: su risa, su ingenio, su amor por la música y su inspiración”.

Finalmente, concluyó: “Recordemos que cuando llegue el momento de mirar más allá de la izquierda y la derecha, más allá del rojo y el azul, todos venimos de familias con la pasión de luchar juntos por una vida mejor, mientras estemos aquí, en este reino terrenal”.

LA NACION