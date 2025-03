La ley impulsada por una congresista cubana que Trump mencionó en el Congreso y que cuenta con el apoyo de Melania

En su primer discurso ante el Congreso desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump destacó la importancia del proyecto de ley Take It Down, impulsado por la congresista cubana María Elvira Salazar y respaldado por la primera dama Melania Trump. Esta iniciativa busca abordar el creciente problema de la explotación en línea, especialmente a través de la creación y difusión de deepfakes pornográficos y contenido íntimo no consentido (NCII, por sus siglas en inglés).

¿Qué es el proyecto de ley Take It Down?

El proyecto de ley de Herramientas para Abordar la Explotación Conocida mediante la Inmovilización de Deepfakes Tecnológicos en Sitios Web y Redes (Take It Down Act) tiene como objetivo principal proteger a las víctimas de la pornografía vengativa creados con inteligencia artificial (IA). Este último término hace referencia a imágenes, videos o audios manipulados mediante IA para crear contenido falso que puede dañar la reputación y la vida de las personas afectadas.

El proyecto de ley Take It Down fue impulsado por la congresista cubana María Elvira Salazar y apoyado por la primera dama Melania Trump Foto X @RepMariaSalazar

De acuerdo con el comunicado oficial, este proyecto de ley propone:

Tipificar como delito federal la publicación o amenaza de publicación de contenido íntimo no consentido en el comercio interestatal.

Exigir a los sitios web que retiren este tipo de contenido en un plazo máximo de 48 horas tras recibir una notificación de la víctima.

Proteger los esfuerzos de buena fe de las autoridades y profesionales de la salud para ayudar a las víctimas en contextos legales.

Aplicar la prueba de la “persona razonable” para determinar si un deepfake representa de manera realista a una persona y asegurar que la legislación se ajuste a los estándares de la Primera Enmienda.

La ley Take It Down cuenta con el respaldo de legisladores tanto republicanos como demócratas. En la Cámara de Representantes, la congresista Salazar se unió a colegas como Madeleine Dean, Vern Buchanan, Debbie Dingell, August Pfluger y Stacey Plaskett para presentar la iniciativa. En el Senado, Ted Cruz y Amy Klobuchar lideran la versión correspondiente del proyecto.

Este apoyo bipartidista refleja la urgencia de abordar un problema que afecta principalmente a mujeres y niñas, quienes son las principales víctimas de este tipo de explotación. Según datos recientes retomado por el comunicado oficial, solo 20 estados tienen leyes específicas que cubren los deepfakes, aunque existe una gran variación en cómo se tipifican estos delitos y las penas asociadas.

El papel de Melania Trump en el proyecto de ley Take It Down

La primera dama Melania Trump es una firme defensora del proyecto de ley Take It Down. En su primera aparición pública desde la toma de posesión de su esposo, destacó el impacto “desgarrador” de los deepfakes en jóvenes y celebridades.

Durante un discurso con la congresista Salazar, enfatizó la necesidad de proteger a los jóvenes de los peligros en línea y de proporcionarles herramientas para navegar en un entorno digital cada vez más hostil.

“Es desgarrador ser testigo de cómo los jóvenes, especialmente las chicas, se enfrentan a los abrumadores retos que plantean los contenidos maliciosos en línea, como los deepfakes”, dijo Melania Trump. “Debemos dar prioridad a su bienestar, dotándoles del apoyo y las herramientas necesarias para navegar por este panorama digital”, agregó.

La ley impulsada por una congresista cubana y apoyada por Melania Trump que el presidente mencionó en el Congreso

Por su parte, María Elvira Salazar le agradeció su apoyo a través de su cuenta de X. “Fue un gran honor tener una mesa redonda con la primera dama, donde hablamos sobre la importancia de esta ley. Gracias a Melania por su apoyo a nuestro proyecto de ley. ¡Es hora de aprobarlo en la Cámara y llevarlo al escritorio del presidente Trump!“, enfatizó.

El respaldo de Donald Trump al proyecto de ley Take It Down

Durante su discurso en el Congreso, Trump elogió la iniciativa y prometió firmar la ley una vez que llegue a su escritorio. “Gran trabajo para criminalizar la publicación de tales imágenes en línea, una cosa terrible. Y una vez que pase, espero que llegue a mi escritorio y firmar ese proyecto de ley”, afirmó el mandatario.

Trump dio su primer discurso ante el Congreso desde que retornó a la Casa Blanca y aseguró que firmara el proyecto de ley Take It Down cuando llegue a su escritorio Alex Brandon - AP

Este respaldo presidencial refuerza la importancia de este proyecto en la agenda legislativa actual, especialmente en un contexto donde el uso de la IA crece a un ritmo acelerado, tanto para fines positivos como para actividades maliciosas.

Con un respaldo bipartidista y el apoyo de la administración Trump, la ley Take It Down Act podría convertirse en una de las legislaciones más relevantes en materia de regulación de contenido digital en EE.UU.