Elecciones 2024: Jimmy Kimmel le pide a los republicanos de EE.UU. que miren este video antes de votar

A una semana de las Elecciones presidenciales 2024 en Estados Unidos, el famoso presentador de televisión Jimmy Kimmel sorprendió a su audiencia con un mensaje serio dirigido especialmente a los votantes republicanos. En su monólogo que realizó el martes, Kimmel, conocido por su habitual humor, apeló a los seguidores de Donald Trump a escuchar un mensaje más reflexivo y de menor división.

Un mensaje a los republicanos

Kimmel comenzó su monólogo con un pedido sincero: “Si tienes algún familiar o amigo que esté considerando votar por Trump, mándale este video como un favor personal”. En un tono inusual, Kimmel instó a los espectadores a poner de lado las bromas y a escuchar sus argumentos, al señalar que, si bien criticó a Trump en el pasado, su intención esta vez era hablar desde la preocupación y el respeto.

Durante su intervención, Kimmel reconoció que la división política en Estados Unidos no es solo responsabilidad de los políticos, sino también de figuras como él mismo. “Me burlo mucho y lo menosprecio, y sé que eso no siempre ayuda”, confesó. El presentador reconoció su sesgo contra Trump y pidió a los espectadores republicanos que lo escucharan, con la esperanza de que sus puntos de vista pudieran resonar, según The Daily Beast.

El cuestionamiento a las promesas incumplidas

Para sustentar sus posturas, Kimmel señaló las promesas de Trump sobre la atención médica desde 2015, cuando aseguró que reemplazaría el programa ObamaCare por algo mejor. Fue así que mostró una serie de clips en los que Trump anunciaba repetidamente un plan que nunca llegó a concretarse, al argumentar que un líder debería tener respuestas y planes claros para problemas importantes como la salud pública.

Otro tema que abordó fue la supuesta amenaza de operaciones forzadas de cambio de sexo en escuelas, un argumento recurrente de Trump. Aseguró que esa alarma que sigue haciendo sonar no está ocurriendo y que es “un problema imaginario”, frente a lo cual le pidió a sus espectadores republicanos que cuestionen las narrativas que promueven el miedo en lugar de resolver problemas reales.

Jimmy Kimmel criticó las políticas de Trump pero llamó a la unidad (Foto: Archivo) (Fuente: TNT/AFP)

Jimmy Kimmel y un mensaje final de unidad

Kimmel concluyó su mensaje con una reflexión sobre el propósito de votar: “¿Realmente queremos un país donde las elecciones solo se conviertan en un acto para molestar a los que piensan distinto?”. Alentó a sus seguidores a votar por un futuro que priorice la cohesión y el respeto mutuo por encima de las constantes divisiones. Con este llamado, el comediante espera inspirar una reflexión genuina en los días previos a una elección que será crucial.