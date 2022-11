Elecciones en EE.UU.: quién es John Fetterman, el candidato a senador que sufrió un ACV durante la campaña y logró un triunfo clave en Pensilvania

escuchar

Pittsburgh.- El demócrata John Fetterman ganó su banca en el Senado de los Estados Unidos en una carrera crucial contra los republicanos mientras se recuperaba de un derrame cerebral durante la campaña. Su triunfo les dio a los demócratas la esperanza de que puedan mantener el control de la Cámara alta para impulsar la agenda del presidente Joe Biden durante dos años más.

Fetterman, actual vicegobernador de Pensilvania que se convirtió en un héroe progresista como alcalde de una ciudad siderúrgica en decadencia, derrotó a Mehmet Oz, un cirujano cardíaco rico, convertido en una celebridad de la televisión, que acababa de trasladarse al estado para presentarse al Senado.

El candidato demócrata al Senado, John Fetterman, habla a sus partidarios durante una fiesta de la noche electoral en StageAE el 9 de noviembre de 2022 en Pittsburgh, Pennsylvania. JEFF SWENSEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En una reñida contienda, el demócrata venció con el 49,9% de los votos frente al 47,7% de Oz, una diferencia de unos 106.000 votos en un electorado de unos cinco millones. Una victoria que atribuyó a su estrategia de campaña “cada condado, cada voto”, en la que intentó reintroducir el Partido Demócrata a zonas de clase trabajadora predominantemente blanca que lo han rechazado varias veces.

“Y eso es exactamente lo que ocurrió”, dijo Fetterman, de 53 años, vestido de una forma casual que lo caracteriza, con un buzo gris y con sus tatuajes al descubierto, a una multitud que lo aclamaba a primera hora del miércoles en Pittsburgh. “Los atascamos. Mantuvimos la línea. Nunca esperé que convirtiéramos estos condados rojos en azules, pero hicimos lo que teníamos que hacer y mantuvimos esa conversación en cada uno de esos condados”.

Graduado en finanzas en Albright College y magister en políticas públicas por la Universidad de Harvard, Fetterman pasó gran parte de su campaña defendiéndose de los ataques de Oz, que cuestionaba su capacidad para gobernar por las secuelas que le dejó un derrame cerebral el 13 de mayo, que le afectó su capacidad para hablar con fluidez y procesar rápidamente las conversaciones.

Tras sufrir el accidente cerebrovascular, el candidato de 1,80 metros que suele mostrarse enfadado y ha dominado las redes sociales, se presentó como una opción para “cualquier persona que haya sido derribada y se haya levantado”.

Los partidarios animan durante un evento de la noche electoral para el candidato demócrata al Senado John Fetterman en StageAE el 9 de noviembre de 2022 en Pittsburgh, Pennsylvania. JEFF SWENSEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Esta carrera es por el futuro de todas las comunidades de Pensilvania, por cada pueblo pequeño o persona que se sintió dejada atrás, por cada puesto de trabajo que se ha perdido, por cada fábrica que se cerró alguna vez y por cada persona que trabajó duro pero nunca salió adelante”, dijo.

En un debate cara a cara con su adversario a fines de octubre, más de cinco meses después de sufrir el derrame cerebral, Fetterman batalló para explicar su posición y a menudo habló de forma vacilante.

En los primeros minutos del debate, abordó lo que él mismo llamó “el elefante en la habitación”. “Tuve un derrame cerebral. Nunca he dejado de olvidarme de eso. Y puede que se me escapen algunas palabras durante este debate, que se me escapen dos palabras juntas. Me derribó y voy a levantarme”, dijo.

Fetterman prometió ser el “voto número 51″ de los demócratas para aprobar una legislación fundamental que proteja los derechos al aborto, la atención sanitaria, el matrimonio entre personas del mismo sexo, los sindicatos, así como para aumentar el salario mínimo.

Para subrayar la importancia de su carrera, Biden hizo campaña en Pensilvania por Fetterman tres veces en las últimas tres semanas, mientras que el expresidente Donald Trump viajó también para celebrar un mitin por Oz, su candidato avalado.

“Merecen a alguien que haya estado a su lado. Alguien que trabaje cada día y luche por ustedes. Alguien que sea realmente de Pensilvania. Se merecen a alguien como John Fetterman”, dijo por su parte el exmandatario demócrata Barack Obama.

Fetterman ganó a pesar de los vientos en contra de la política nacional para los demócratas, como el aumento de la inflación. Sucederá al senador republicano Pat Toomey, que se retira en su segundo mandato.

El candidato republicano al Senado de los Estados Unidos, el Dr. Mehmet Oz, habla a sus partidarios durante un evento en The Pines Eatery & Spirits en el último día antes de la votación del 7 de noviembre de 2022 en Hazleton, Pennsylvania. WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El ganador de la contienda trató de aprovechar la indignación por la decisión del Tribunal Supremo sobre el aborto y prometió votar para abolir el filibusterismo.

Alrededor de la mitad de los votantes del estado opinan que la economía y el empleo son los temas más importantes a los que se enfrenta el país, según AP VoteCast, una amplia encuesta realizada a más de 3100 votantes del estado. Entre ese grupo de votantes, Oz aventajó a Fetterman.

La decisión del Tribunal Supremo de anular el caso Roe v. Wade también desempeñó un papel en la decisión de la mayoría de los votantes, ya que aproximadamente 8 de cada 10 lo consideraron un factor. Aproximadamente una cuarta parte lo consideró el factor más importante, y la mayoría de esos votantes optaron por Fetterman.

Según la encuesta, aproximadamente la mitad de los encuestados se mostraron convencidos de que Fetterman goza de buena salud como para prestar sus servicios de forma eficaz, y la otra mitad manifestó sus reservas. En tanto, más votantes aseguraron que no confían que Oz, oriundo de Ohio, esté lo suficientemente familiarizado con Pensilvania para servir eficazmente como senador.

El candidato demócrata al Senado por Pensilvania, John Fetterman, y su esposa, Gisele, entran en su colegio electoral para emitir su voto en la Iglesia Bautista New Hope el 8 de noviembre de 2022 en Braddock, Pensilvania. JEFF SWENSEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fetterman ha caracterizado el voto a favor de Oz como un voto para prohibir el aborto - ridiculizando el comentario de Oz durante el debate de que quiere que “las mujeres, los médicos, los líderes políticos locales” decidan el destino del aborto - y se refirió a Oz como un vendedor de televisión sin alma que vendía suplementos de salud inútiles por dinero y que diría o haría cualquier cosa para ser elegido.

Ex alcalde durante 13 años de la pequeña y empobrecida Braddock, cerca de Pittsburgh, utilizó su tiempo allí para establecer credenciales con la comunidad negra en la ciudad mayoritariamente negra, en la lucha contra la violencia con armas de fuego y para mantener un hospital en la comunidad asolada por el crimen.

Lleva tatuado el código postal de Braddock -15104- en un antebrazo y, mientras fue alcalde, se tatuó la fecha de cada uno de los asesinatos ocurridos en la ciudad mientras trabajaba para prevenir la delincuencia.

