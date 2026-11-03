Elecciones en Estados Unidos: siete factores clave para seguir en un día crucial para el futuro político de Trump

WASHINGTON.- El “Día D” que marcará el futuro del mandato de Donald Trump ya dio el puntapié inicial esta mañana en Estados Unidos. Millones de norteamericanos en todo el país acuden a los centros de votación -tras una participación récord con el sufragio anticipado- en una jornada decisiva en la que están en juego el control del Capitolio y 36 gobernaciones, y que además empezará a definir el rumbo político de los partidos republicano y demócrata.

Y si bien el mandatario no figura en las boletas, los resultados de esta noche serán vistos como un referéndum sobre su turbulenta segunda gestión al frente de la Casa Blanca, marcada por una dura estrategia antimigratoria, el alto costo de vida, una inflación que se aceleró en los últimos meses, la guerra en Medio Oriente y el alto nivel de rechazo a la gestión de Trump.

Estos son los factores a tener en cuenta para una jornada trascendental en Estados Unidos y que capta la atención global.

Un plebiscito sobre el gobierno de Trump

Aunque el nombre de Trump no está en las papeletas para unos 250 millones de votantes en Estados Unidos, los comicios de este martes que redefinirán el futuro de su mandato no solo se han convertido en un referéndum sobre su segunda gestión, sino que a la vez serán un hito que empezará a delinear el propio legado del presidente en la que es su última elección con continuidad en el poder (en la de 2028 ya no tendrá posibilidad de presentarse).

El presidente Donald Trump, frente al monumento a Lincoln, en Washington. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

A diez años del sorprendente triunfo frente a Hillary Clinton que lo catapultó al liderazgo de la principal potencia global, en un proceso que transformó radicalmente al Partido Republicano, para Trump el riesgo no se limita solo a perder una o las dos cámaras en el Congreso a manos de los demócratas. También medirá con la precisión que solo dan los votos el nivel de respaldo en sus propias filas, en medio de crecientes cuestionamientos internos por su gestión económica, comercial, migratoria y de política exterior, con la guerra contra Irán como principal eje.

“A mi juicio, son las elecciones de mitad de mandato más importantes de nuestras vidas”, las calificó Trump este lunes durante su alegato final a los votantes, en un acto sin público ante el emblemático estanque reflectante del monumento a Lincoln, en Washington.

La reacción a los resultados y el temor a una interferencia federal

Días atrás, Trump condicionó la aceptación de los resultados a que sean elecciones “honestas”, y abrió la puerta a un interrogante mayúsculo que solo se develará a la luz de los resultados. ¿Cómo reaccionaría el presidente en caso de que los demócratas consigan recuperar el control de ambas cámaras del Congreso?

Trump carga con el pesado antecedente de los comicios de 2020, en los que perdió ante el entonces candidato demócrata Joe Biden. En ese momento el líder republicano, que buscaba la reelección, se declaró ganador -aún lo hace, al afirmar sin pruebas que hubo fraude electoral- y lanzó una batalla judicial sobre el conteo de votos en estados claves.

¿Volvería a poner en duda la integridad de unos comicios en Estados Unidos si el resultado no le es favorable?

El president Donald Trump, en Washington. FINN GOMEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La duda empezará a develarse desde esta noche, aunque en la previa varias medidas de su administración en estados claves parecieron preparar el terreno para que el presidente objete la transparencia de los comicios ante una eventual hecatombe republicana en las urnas, como anticipan las encuestas.

En su última decisión en el marco de una disputa legal más amplia respecto a las elecciones, el gobierno solicitó este lunes a la Corte Suprema que ordene al estado de California apartar temporalmente las papeletas de más de 20.000 personas que, según el Departamento de Justicia, podrían no ser ciudadanos estadounidenses y haber votado de manera ilegal. El máximo tribunal rechazó la solicitud.

¿Podría haber una “sorpresa de octubre”?

En la política de Estados Unidos hay una tradición arraigada en las previas de las elecciones -siempre se celebran el primer martes posterior al 1° de noviembre- conocida como la “sorpresa de octubre”. Hace alusión a un posible evento o noticia rimbombante en la recta final de la campaña que pueda influir potencialmente en la decisión de los votantes.

Pero, para los demócratas, que llegan como favoritos en las encuestas, ¿pasó algo de ese calibre este año?

Los más cercano fue el domingo pasado, cuando la congresista Haley Stevens, que había perdido las primarias de Michigan, respaldó al republicano Mike Rogers en la contienda clave por un escaño en el Senado de Estados Unidos ante el exfuncionario de salud pública Abdul El-Sayed.

Michigan. It's time. It's up to us to show the country what's possible.



The world is watching.



Polls are open 7AM-8PM. pic.twitter.com/P0wfv8acCU — Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) November 3, 2026

La sorpresiva deserción expuso las divisiones internas del Partido Demócrata -entre el establishment y el ala más progresista- en la recta final de la campaña. Eso llevó a que amplios sectores se movilizaran para hacer un trabajo de contención de daños.

Los ojos en un estado remoto

La contienda por el Senado en el estado más septentrional y oriental de Estados Unidos, habitado por solo 740.000 personas, ha captado los flashes por una disputa insólita.

En Alaska, la impresión de dos nombres similares en las boletas ha causado confusión entre el electorado para elegir al próximo representante al Senado por ese estado, que enfrenta una cerrada pulseada. Según el último estudio de The New York Times/Siena, publicado el domingo, la exrepresentante demócrata Mary Peltola aventaja al senador republicano Dan Sullivan (48%-46%).

La contienda provocó un escándalo a nivel nacional luego de que el Departamento de Justicia iniciara una investigación sobre los candidatos al Senado. En la boleta aparecen dos nombres casi idénticos: Dan S. Sullivan, el actual senador republicano que busca la reelección, y Dan J. Sullivan, un exmaestro que compite por el mismo cargo.

El senador Dan Sullivan y el candidato Dan Sullivan, en Alaska. Mark Thiessen; Becky Bohrer - AP

El Partido Republicano sostiene que este último podría atraer, por error, a votantes que en realidad pretendían apoyar al senador republicano en ejercicio. Ante las acusaciones, Peltola negó cualquier papel en una presunta estrategia adrede para favorecer su candidatura.

Una demanda federal presentada por el gobierno de Trump para reactivar los esfuerzos por deshabilitar la candidatura del exmaestro —y cuestionar una posible victoria de Peltola al bloquear la certificación de los resultados electorales— fue desestimada el domingo por un juez federal. El Departamento de Justicia apeló rápidamente.

Por la diferencia horaria, los primeros resultados de la elección en Alaska se esperan cerca de la 1 de la madrugada del miércoles en Washington (las 3 en la Argentina).

¿Pueden fallar las encuestas?

El último sondeo elaborado por The New York Times y el Siena Research Institute muestra que los candidatos demócratas superan en las preferencias a sus rivales republicanos en Michigan, Maine, Ohio, Texas y Kansas, cuentan con una ligera ventaja en Alaska, mientras que en Iowa se encuentran prácticamente empatados.

Mientras todos los sondeos dan por descontado que la oposición recuperará el control de la Cámara de Representantes (renueva las 435 bancas), los especialistas y los propios partidos tienen puesto el foco en esas contiendas para el Senado (hay en juego 35 de los 100 asientos) que podrían producir un giro decisivo en la política norteamericana por los próximos dos años.

Más aún, de acuerdo con el más reciente estudio del modelo de pronósticos Decision Desk HQ, el Partido Demócrata tiene un 65% de posibilidades de recuperar la mayoría en el Senado, siete puntos que que hace siete días. En el caso de la Cámara de Representantes, le otorgó a la oposición un 84% de probabilidades, cinco puntos más que una semana atrás.

Según ese pronóstico, los demócratas -entusiasmados con que se produzca un “tsunami azul”- ganarían 241 escaños (se necesitan 218 para una mayoría).

Sin embargo, hay especialistas que han advertido sobre una posible sobreestimación del voto hacia a los demócratas y una subestimación del movimiento de los republicanos en el día de la elección.

DDHQ FORECAST UPDATE (11/2): Senate



Democrats now have a 65% probability of winning the Senate in our forecast.



Democrats lead in six states: Alaska. Kansas, Maine, North Carolina, Ohio, and Texas. They need to flip four states to win control of the Senate. pic.twitter.com/MMsK6Xqgja — Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) November 2, 2026

“Durante la era Trump ha habido precedentes de encuestas que sobreestiman la fuerza de los demócratas, por lo que resulta razonable preguntarse si, una vez más, los sondeos podrían estar haciéndolo nuevamente. Es una posibilidad real”, señaló Nate Silver, reconocido como un gurú electoral en Estados Unidos.

“Los partidarios del presidente son, por lo general, menos propensos a responder a las encuestas, lo que conlleva el riesgo —siempre presente— de que los sondeos fallen”, añadió el especialista. Pasó, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2016 en las que Trump dio la sorpresa en estados claves que impulsaron su triunfo ante Hillary Clinton.

En las cinco últimas elecciones de medio mandato, el promedio final de sondeos se desvió del resultado entre 0,2 y 3,5 puntos, señaló El País en artículo. Un error de dos o tres puntos puede parecer pequeño, pero lo interesante es que casi nunca se reparte al azar, explicó al diario español Charles Franklin, destacado encuestador estadounidense que dirige un instituto de sondeos en la Universidad de Marquette de Wisconsin.

Un test para el rumbo del Partido Demócrata con la mira en 2028

Los demócratas parecen estar muy cerca de su momentum político para empezar a dar vuelta la era Trump, luego de lo que fuera la aplastante derrota de Kamala Harris en 2024.

Para la oposición, los resultados no solo serán vitales para determinar si retoman una o ambas cámaras del Congreso, sino que empezarán a definir el rumbo del partido de cara a 2028.

En la campaña las divisiones afloraron entre candidatos centristas más cercanos al establishment y los postulantes más del ala más izquierdista del partido, entre los progresistas y los demócratas socialistas que tienen en el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a una figura central.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. @NYCMayor

Cada facción medirá fuerzas en vistas a preparar el terreno para una contienda con muchos aspirantes —aún ninguno despega del todo— por la nominación presidencial del partido para 2028.

Las siete batallas claves por el Senado

Las batallas por los escaños al Senado en Michigan, Maine, Ohio, Texas, Kansas, Alaska y Iowa son las que concentran la atención electoral, y los candidatos demócratas llegan con altas expectativas de dar el zarpazo.

La encuesta de The New York Times/Siena reveló que los demócratas mantienen una ventaja considerable dos bastiones republicanos: Texas, donde no se ha elegido a un demócrata para el Senado desde 1988, y Kansas, bajo dominio rojo en esa cámara desde 1932. En caso de consumarse esos resultados, significarían un revés de altísimo impacto para Trump.

En Texas, el legislador estatal demócrata James Talarico aventaja al fiscal general republicano Ken Paxton, con 50% de la intención de voto frente a 43% de su rival. En Kansas, el demócrata Adam Hamilton lidera con el 49%, frente al 44% del senador republicano Roger Marshall, mostró aquella encuesta.

En Michigan, el candidato demócrata Abdul El-Sayed registra la mayor ventaja de las siete contiendas al Senado referidas en el sondeo de The New York Times/Siena, al superar al republicano Mike Rogers con 53% de las preferencias frente a un 42%. El promedio de sondeos de RealClearPolitics achica esa diferencia a 5,3 puntos.

En tanto, el estudio también reveló que el exsenador demócrata Sherrod Brown aventaja al senador republicano Jon Husted en Ohio (49%-44%), mientras que Troy Jackson supera a la senadora republicana Susan Collins en Maine (51%-45%).

En Alaska, la exrepresentante demócrata Mary Peltola aventaja a Dan Sullivan (48%-46%), y en Iowa, corazón agrícola en el Medio Oeste de Estados Unidos, la contienda está aún más reñida: el demócrata Josh Turek se sitúa solo un punto por delante de la representante republicana Ashley Hinson (48%-47%).