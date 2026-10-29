¿Dos candidatos con el mismo nombre? La insólita denuncia de manipulación electoral que sacude la carrera al Senado en EE.UU.

WASHINGTON.– El gobernador republicano de Alaska, Mike Dunleavy, ordenó una investigación sobre una presunta maniobra para influir en las elecciones al Senado de Estados Unidos, después de que un reportaje del diario The New York Times revelara que colaboradores de la candidata demócrata Mary Peltola habrían buscado restarle votos al senador republicano Dan Sullivan incluyendo a un candidato con el mismo nombre para confundir a los votantes.

“Engañar deliberadamente a los votantes para que emitan su voto por otra persona atenta contra la integridad de nuestras elecciones”, dijo Dunleavy, al señalar que el reportaje “respalda sustancialmente” conclusiones anteriores de la junta electoral del estado sobre el asunto.

El caso escaló este jueves, cuando el presidente Donald Trump reclamó sanciones contra Peltola y cuestionó que pueda asumir su banca incluso si gana los comicios del próximo martes. “Mary Peltola debería renunciar a la contienda. Creo que debería ser procesada penalmente por lo que hizo”, aseguró.

NEW: President Trump says having two candidates named Dan Sullivan on the Alaska ballot is a "fraud" designed to leave voters confused after a new report links Democrat Mary Peltola and her campaign to efforts that recruited the second Sullivan.



"You have Dan Sullivan, who's a… pic.twitter.com/LeRwQCVJYE — Fox News (@FoxNews) October 29, 2026

“Cuesta creer que se le haya permitido siquiera presentarse. Francamente, no sé cómo se puede permitir que alguien así se presente. Es muy injusto”, declaró el mandatario antes de viajar a un acto de campaña en Carolina del Sur.

El miércoles por la tarde, el mandatario había acusado a Peltola de “fraude electoral al máximo nivel” y aseguró que el esquema demócrata quien está detrás.

El vicepresidente JD Vance también respaldó la investigación y acusó a Peltola de intentar confundir deliberadamente a los electores. La senadora republicana por Alaska Lisa Murkowski pidió a la candidata demócrata que dé explicaciones y sostuvo que reclutar aspirantes para alterar el resultado electoral es una práctica incompatible con la integridad de los comicios.

Trump denuncia un fraude en Alaska

Alaska es uno de los estados donde se definirán las elecciones legislativas de mitad de mandato, que determinarán el control del Senado. Los republicanos tienen actualmente una mayoría de 53 bancas frente a 47 de los demócratas, que necesitan obtener cuatro escaños netos para recuperar el control de la Cámara alta. Una disputa judicial sobre los resultados en Alaska podría prolongar la incertidumbre durante semanas.

Dunleavy anunció la investigación el miércoles por la noche y afirmó que las pruebas determinarán los próximos pasos. Según escribió en redes sociales, el reportaje periodístico reveló indicios de un esfuerzo organizado para manipular la elección mediante la incorporación de candidatos que podrían confundir a los votantes, entre ellos uno con el mismo nombre que el senador republicano en funciones.

“Distracción”

La investigación se centra en las versiones de que asesores de Peltola, excongresista que busca derrotar a Sullivan, trabajaron con abogados de campaña y personal del Comité de Campaña Senatorial Demócrata para reclutar a dos aspirantes que dividieran el voto republicano. Uno de ellos es Daniel J. Sullivan Jr., un profesor jubilado de una pequeña comunidad pesquera de Alaska.

La campaña de Peltola negó tener vínculos con las candidaturas de los dos hombres llamados Sullivan. La propia candidata calificó las revelaciones como una “distracción” y sostuvo que el debate desvía la atención de asuntos centrales de la campaña, como el respaldo de su rival a la guerra con Irán. El Comité de Campaña Senatorial Demócrata también rechazó las acusaciones y señaló que los republicanos han recurrido a estrategias similares en otras contiendas.

Mary Peltola, una demócrata que aspira al escaño en el Senado de EE. UU. por Alaska Mark Thiessen - FR172389 AP

Daniel J. Sullivan Jr. negó haber actuado por pedido de los demócratas y aseguró que nunca tuvo contacto con la campaña de Peltola. Aunque un funcionario electoral estatal había determinado inicialmente que no era elegible para presentarse porque su candidatura podía confundir a los votantes, el Tribunal Supremo de Alaska resolvió que cumplía los requisitos para competir. En las boletas, el senador republicano figura como “Dan S. Sullivan”, identificado como republicano y titular del cargo, mientras que el otro candidato aparece sin afiliación partidaria.

Daniel S Sullivan y Daniel J Sullivan

La disputa se produce en un contexto de creciente tensión en torno a las elecciones estadounidenses. Trump lleva años cuestionando la imparcialidad del sistema electoral y presionó al Departamento de Justicia para que impugnara preventivamente la certificación de una eventual victoria de Peltola si el otro Sullivan permanecía en la boleta. Expertos legales señalaron que, si los tribunales estatales autorizan una candidatura, el gobierno federal no tiene atribuciones para impugnar por esa sola razón el resultado electoral.

A su vez, un juez federal de California rechazó el miércoles una solicitud del Departamento de Justicia para impedir que el estado contabilizara votos por correo de más de 20.000 electores registrados que, según el gobierno, podrían no ser ciudadanos estadounidenses. El Ejecutivo apeló la decisión. El juez David Carter advirtió que descartar votos por acusaciones no demostradas pondría en peligro la democracia.

Agencias AP y Reuters