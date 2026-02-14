Elon Musk quiere crear una civilización en el espacio: sus planes para una ciudad autónoma en la Luna

Elon Musk no renuncia a la idea de llevar la civilización al espacio, aunque sí ha modificado ligeramente sus planes: ha pospuesto, por el momento, la creación de una ciudad autónoma en Marte para centrarse en la Luna como sede principal del proyecto a cargo de su compañía, SpaceX.

Elon Musk comparte que creará una ciudad en la Luna en menos de 10 años

Elon Musk reveló que SpaceX ha cambiado su enfoque a la construcción de una ciudad autónoma en la Luna. Se trata de un proyecto que, potencialmente, se concretaría en menos de una década, de acuerdo con lo dicho por el magnate en sus redes sociales.

Elon Musk reveló que SpaceX podría construir una ciudad autónoma en la Luna en menos de 10 años (X/@elonmusk)

El multimillonario reveló en su cuenta de X que sus planes de una ciudad autogenerada en Marte podrían tardar más de 20 años, por lo que su compañía decidió enfocarse en la posibilidad de habitar la Luna.

“La misión es la misma: extender la conciencia y la vida como la conocemos a las estrellas”, precisó Musk, al mismo tiempo que habló sobre la complejidad de los viajes a Marte.

De acuerdo con el empresario, solo es posible viajar a Marte cuando los planetas se alinean (evento que ocurre cada 26 meses); además, el tiempo de trayecto estimado es de seis meses.

Por otra parte, los viajes a la Luna pueden lanzarse cada 10 días, con un trayecto que dura dos días. Esto permitiría un avance mucho más dinámico para crear una ciudad lunar, frente a las limitadas posibilidades de asentarla en Marte.

Elon Musk compartió que llevar la civilización a la Luna podría ser más rápido que asentarla en Marte (Pexels/Frank Cone)

Sin embargo, Elon Musk aseguró que SpaceX no abandonará sus esfuerzos por construir una ciudad marciana. Según sus estimaciones, los trabajos para este ambicioso proyecto iniciarían en un periodo de aproximadamente cinco a siete años.

Elon Musk creó SpaceX para asentar una ciudad en Marte

Desde hace varios años, Elon Musk ha hecho hincapié en su visión de establecer un asentamiento en Marte. Incluso, reveló que fue el principal objetivo tras la fundación de SpaceX, de acuerdo con CNN.

Los planes ambiciosos del magnate han sido planteados por él mismo en diferentes conferencias y otros eventos aeroespaciales, especialmente en aquellos dedicados a los empleados de su compañía.

El objetivo de Musk es establecer vida humana permanente en el planeta rojo, y aseguró que este paso es necesario para la humanidad, ya que así conseguiría sobrevivir a un apocalipsis.

Elon Musk fundó SpaceX con la intención de construir una ciudad autónoma en Marte (Archivo-AP Foto/Matt Rourke) Matt Rourke - AP

El cambio de decisión del empresario tiene lugar en medio de los planes de la NASA por llevar nuevamente al humano a la Luna. Esto ocurre a pesar de que, en el pasado, aseguró que programas como Artemis II eran una “distracción”.

Cómo podría vivir el humano en la Luna

Desde hace varios años, diferentes organizaciones, incluida la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), tuvieron la idea de plantar una aldea en el satélite terrestre, de acuerdo con National Geographic.

Aunque la creación de esta “ciudad” no es igual al concepto que se tiene de la Tierra. Para que este proyecto funcione, se necesitarían módulos especiales que sean capaces de proteger a los posibles habitantes de los peligros que existen en la Luna.

La idea de ciudades lunares ha sido explorada desde hace varios años por diferentes agencias (Pexels/Pixabay)

Algunos de los grandes peligros asociados con el medio ambiente lunar son los seísmos, las extremas fluctuaciones térmicas, el impacto constante de meteoritos y los altos niveles de radiación.

La posibilidad de llevar asentamientos humanos a la Luna resulta interesante para diversos sectores, debido a la posible explotación de los recursos minerales del satélite, además de la promoción del turismo espacial y la investigación científica.

El proyecto conceptual Moon Village, creado por la ESA, sugería la construcción de hábitats lunares modulares. Incluso se diseñó una cápsula cilíndrica que podía albergar a cuatro personas y sería enviada al satélite junto con un par de robots. No obstante, se trató de una idea a futuro, nunca de un programa aprobado ni de una misión concreta.