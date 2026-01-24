Elon Musk confirma la llegada de los robotaxis a Texas: asegura que habrá más en todo EE.UU.

Después de años de promesas, Elon Musk anunció oficialmente la llegada de los robotaxis de Tesla a Texas y aseguró que, para finales de 2026, la compañía ampliará su red de cybercabs en todo Estados Unidos. Además, el empresario confirmó que el servicio piloto de robotaxis sin supervisión humana ya comenzó a operar en Austin.

Robotaxis de Tesla ya operan sin supervisión humana en Texas

El anuncio se realizó el 22 de enero de 2026, cuando Musk informó que los robotaxis de Tesla en Austin iniciaron un servicio piloto sin asistencia humana, aunque no precisó si la medida aplica a toda la flota o solo a un número limitado de vehículos, según reportó El Financiero.

Tesla prevé ampliar sus robotaxis a todo Estados Unidos en 2026 (X @robotaxi)

A través de de la red social X, el magnate compartió un video de uno de los primeros usuarios del servicio en Texas. “¡Mi primer viaje sin supervisión en un robotaxi aquí en Austin! ¡Acompáñenme en esta primera experiencia conduciendo por la ciudad solo yo en el auto y en el asiento trasero!”, escribió en la publicación.

Por su parte, Ashok Elluswamy, vicepresidente de conducción autónoma de Tesla, aclaró que la empresa apenas inició operaciones con un número reducido de vehículos sin supervisión humana, y que la flota se ampliará de manera gradual.

Tras el anuncio, las acciones de Tesla registraron un alza en la bolsa, y 90 minutos antes del cierre de la jornada bursátil cotizaban en 446,6 dólares, lo que representó un incremento del 3,52%.

Elon Musk anuncia ampliación de sus robotaxis en todo Estados Unidos

Luego de confirmar el inicio del servicio en Texas, Musk afirmó que Tesla contará con una red extensa de robotaxis en todo el país para finales de 2026, de acuerdo con información de CNBC.

Después de años de promesas, los robotaxis de Tesla ya operan en Estados Unidos (X @robotaxi)

Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el empresario señaló que el servicio ya está disponible en algunas ciudades texanas y que su expansión será progresiva a lo largo del año.

En octubre de 2025, Tesla había anunciado que planeaba operar alrededor de 500 vehículos autónomos en Austin, aunque un mes después redujo la cifra a 60 unidades. Ahora, casi seis meses después de haber iniciado pruebas con supervisión humana, la compañía comenzó finalmente a operar sin intervención de conductores.

No obstante, el sector enfrenta desafíos importantes. De acuerdo con el Electric Vehicle Intelligence Report, los consumidores estadounidenses mantienen un alto nivel de escepticismo sobre los robotaxis, principalmente por preocupaciones relacionadas con la seguridad.

Las empresas que compiten contra Tesla en el servicio de robotaxis

Tesla no está sola en este segmento. El mercado de robotaxis en Estados Unidos es cada vez más competitivo y está liderado por Waymo, filial de Alphabet, mientras que Baidu domina el sector en China. A su vez, Zoox, propiedad de Amazon, se sumó a la competencia en 2025 y ya opera en cinco mercados del país, con su lanzamiento más reciente en Miami, el pasado 22 de enero.

Tesla no es la única empresa que opera robotaxis en Estados Unidos (X @robotaxi)

En comparación, Tesla se encuentra rezagada frente a Waymo, que comenzó a operar robotaxis desde 2018 en Phoenix, Arizona, y actualmente ofrece servicios sin supervisión humana en ciudades como Austin, Atlanta, Los Ángeles, Miami y San Francisco.

Además, datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (Nhtsa, por sus siglas en inglés) indican que los cybercabs de Tesla han registrado al menos ocho accidentes desde el inicio de sus operaciones en junio de 2025, incluso cuando aún contaban con supervisión humana.