Elon Musk y J.K. Rowling se sumaron al escándalo por la boxeadora argelina Imane Khelif en París 2024

Escuchar

Una pelea boxeo encendió la polémica en los Juegos Olímpicos 2024. La italiana Angela Carini abandonó el ring a los 46 segundos del primer round y se negó a estrecharle la mano a su rival, la argelina Imane Khelif. “Siempre he luchado contra hombres, pero hoy he sentido demasiado dolor”, expresó luego ante la prensa, tras explicar que se le había roto la nariz. En ese contexto, comenzó a circular en redes sociales la versión de que Khelif era transgénero. La falsa información comenzó a circular rápidamente e incluso varios famosos opinaron al respecto sin corroborar su veracidad.

Lo cierto es que la pugilista de Argelia fue descalificada del Mundial de Boxeo 2023 por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), que argumentó que la esa determinación fue el resultado “de su incumplimiento de los criterios de elegibilidad para participar en la competición femenina”. Eso impulsó las versiones respecto de su género. Sin embargo, Mark Adams, portavoz del Comite Olímpico Internacional (COI) desmintió esa hipótesis: “No se trata de un hombre luchando contra una mujer. Nació mujer, fue registrada como mujer, creció como mujer y compitió como mujer”.

Elon Musk: el magnate atacó a la boxeadora argelina

Una de las personalidades que opinó en redes sociales respecto de la polémica en torno a Imane Khelif fue Elon Musk. El fundador de SpaceX y Tesla replicó en redes sociales un posteo de la nadadora Riley Gaines, que consideraba que “Los hombres no pertenecen a los deportes femeninos”, junto a una imagen de la boxeadora italiana. Por su parte, el magnate suscribió a esa opinión: “Absolutamente”.

Hace tan solo una semana, Musk estuvo en el centro de otra polémica al hablar sobre su hija transgénero. “Me engañaron para que le diera bloqueadores de pubertad a mi hijo. Estos son medicamentos de esterilización. Me dijeron que podría suicidarse si no procedíamos”, declaró.

Su hija Vivian Jenna Wilson no tardó en responderle. En una nota con NBC News, arremetió aseguró: “Creo que él suponía que yo no iba a decir nada y que simplemente dejaría pasar el asunto sin cuestionarlo. Lo cual no voy a hacer, porque si vas a mentir sobre mí, descaradamente ante una audiencia de millones, no voy a dejar que eso pase así como así”. Además, lo calificó como una persona “indiferente y narcisista”.

Elon Musk y J.K. Rowling se sumaron a los comentarios sobre la noticia falsa de la boxeadora argelina User - https://x.com/jk_rowling

J.K. Rowling: la autora de Harry Potter apuntó contra la boxeadora Argelina

La autora de la saga de libros de Harry Potter, J.K. Rowling, se enteró de la noticia falsa sobre la boxeadora argelina y escribió en redes sociales: “¿Podría alguna imagen resumir mejor nuestro nuevo movimiento por los derechos de los hombres? La sonrisa de un hombre que sabe que está protegido por un establishment deportivo misógino que disfruta de la angustia de una mujer a la que acaba de golpear en la cabeza y cuya ambición de vida acaba de destrozar”.

La afamada escritora inglesa desde hace años participa activamente en el debate público en redes sociales sobre las personas transgénero. Todo comenzó en 2018, cuando en Twitter marcó con un “me gusta” a un posteo que aseguraba que las personas trans eran “hombres vestidos”. Un tiempo después, su portavoz le dijo al medio INews que había sido un error normal de una persona de mediana edad.

Imane Khelif venció a la italiana Angela Carini luego de que esta decidiera abandonar el combate Joel Carrett - AAP

No obstante, en 2020 Rowling se manifestó abiertamente contra un artículo periodístico que distinguía a las “personas menstruantes”. “El sexo es real y tiene consecuencias vividas”, dijo la autora en X y agregó: “Respeto el derecho de toda persona trans a vivir de cualquier manera que le resulte auténtica y cómoda”.

LA NACION