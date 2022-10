Elton John dará un último show en Estados Unidos que se transmitirá a todo el mundo: cuándo y cómo verlo

escuchar

Elton John es una estrella mundial que hace años ingresó a la categoría de leyenda musical, por sus canciones y álbumes, por su estilo y talento y también por sus singulares extravagancias.

A 47 años de su mítica actuación en el Dodger Stadium de Los Ángeles, que lo lanzó al estrellato mundial, el mes que viene el músico volverá allí para brindar su último show en Estados Unidos. La gran noticia es que sus millones de fanáticos alrededor del mundo también podrán ser testigos del histórico evento ya que será transmitido, en vivo, por la plataforma de streaming Disney+.

Los logros profesionales de la celebridad británica son tan grandes como su trayectoria. Se trata de uno de los artistas solistas más vendidos de todos los tiempos. Además, solo en las listas de éxitos del Reino Unido y de Estados Unidos tiene un disco de diamante, 32 de platino o multiplatino y 21 de oro, así como más de 70 grandes éxitos ubicados en la lista Top 40. A nivel mundial, vendió más de 300 millones de discos, por lo que su adiós tendrá un fuerte eco.

¿A qué hora y dónde será el último concierto de Elton John en Estados Unidos?

Elton John tiene su última gira tras casi 5 décadas de trayectoria (Foto: Instagram/@eltonjohn)

Los más grandes fans de Elton John podrán seguir el show de despedida en exclusiva por Disney+ el próximo domingo 20 de noviembre, cuando el músico rendirá homenaje a aquel recordado concierto de 1975. La plataforma comunicó que la transmisión comenzará con el Countdown to Elton Live a partir de las 23:30 (hora Argentina) o 22:30 (hora Miami).

La transmisión durará tres horas y contará con las más famosas canciones de Elton John, muchas de las cuales se volvieron verdaderos himnos. Según el comunicado de Disney+, el concierto también tendrá varios artistas invitados que todavía no fueron anunciados, pero que participarán de este histórico recital.

“Sentir la energía de los mejores fans, no solo nuevamente en el Dodger Stadium sino esta vez desde todo el mundo, de los que lo estén viendo en vivo desde sus casas, para mí será algo realmente muy especial” dijo Elton John en el mismo comunicado.

La gran despedida de Elton John

Elton John canta en un concierto de su gira "Farewell Yellow Brick Road"

Cabe destacar que esta noche será el preludio del documental original de Disney Goodbye Yellow Brick Road: The final Elton John performances and the years that made his legend de los realizadores R.J. Cutler, nominado a los Premios Oscar, y David Furnish.

Este largometraje revelará imágenes y ensayos inéditos de los últimos 50 años, en una mirada que mostrará también sus últimos meses de gira, así como sus primeros cinco años de carrera, de 1970 al 75. La producción se proyectará en festivales internacionales antes de llegar a Disney+ en 2023.

Elton anunció la gira Farewell Yellow Brick Road en el Gotham Hall de Nueva York en 2018, que abarca cinco continentes y un total de más de 350 fechas y cinco años de duración.

LA NACION