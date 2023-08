escuchar

Bruce Willis y Emma Heming se casaron el 21 de marzo de 2009 y, desde hace 14 años, demuestran ser una pareja a prueba de todo. Su unión es especialmente fuerte ahora, luego de que el famoso actor fuera diagnosticado con demencia frontotemporal a finales del año pasado, una enfermedad que lo llevó a retirarse de su carrera profesional. En un mensaje sincero, Heming, de 45 años, se acercó a sus seguidores en redes sociales para compartir más sobre su rol como cuidadora de su esposo, quien poco a poco perdió algunas habilidades para comunicarse. Junto a sus dos hijas en común, Mabel y Evelyn, la pareja se ha concentrado en crear hermosos recuerdos.

“Acabo de terminar mi caminata y sus fotos me están haciendo muy feliz. ¿Por qué les estoy pidiendo que lo hagan? Les estoy pidiendo a los cuidadores que me manden fotos porque creo que es muy importante para nosotros dejar de pensar lo que, para mí, muchas veces puede ser como algo pesimista”, compartió Emma en un video.

La esposa de Bruce Willis siguió con su desgarrador mensaje. “Sé que parece que la estoy pasando de lo mejor. Tengo que hacer un esfuerzo consciente todos los días, de vivir lo mejor que puedo. Lo hago por mí misma, lo hago por nuestras dos hijas y por Bruce, quien no querría que viviera de otra manera”.

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, abre su corazón sobre la actualidad y los cuidados requeridos por el actor

La exmodelo y actriz se mostró muy sensible desde que el estado de salud del actor comenzó a deteriorarse. Compartió imágenes de Willis con sus hijas y también le volvió a dar el sí en una conmovedora ceremonia de renovación de votos celebrada en marzo del presente año, en la que Demi Moore, exesposa del protagonista de Duro de matar (1988), fue fotógrafa.

“Entonces... No quiero que se malinterprete como que soy buena, porque no lo soy. No estoy bien, pero tengo que dar lo mejor de mí, por mi bien y el de mi familia porque, de nuevo, cuando no nos cuidamos a nosotros mismos, no podemos cuidar a nadie a quien amamos”, siguió Heming. “Es realmente importante. Como dije, este es un esfuerzo consciente. No viene a mí fácilmente, pero estoy haciendo lo mejor que puedo, siempre”.

Emma Heming y sus hijas visitaron los homenajes a Bruce Willis en Hollywood, California

Emma Heming llamó la atención de los usuarios y fans cuando publicó su video y lo acompañó con un mensaje que decía: “Cuando no cuidamos de nosotros mismos, no somos buenos para las personas que amamos y a las que queremos cuidar. Tampoco sé cómo se hce, pero lo intento. Es una afirmación que uso a diario, así que se mantiene siempre de mi mente. Tus fotos, palabras de apoyo y amor por mí y mi familia se sintieron mucho. Sinceramente, gracias. Ayuda”.

¿Qué le pasó a Bruce Willis?

La demencia frontotemporal, diagnóstico de Bruce Willis, es ”un grupo de trastornos cerebrales que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro”, señala la descripción de Mayo Clinic. “Se asocian generalmente con la personalidad, la conducta y el lenguaje”.