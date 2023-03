Quiénes son las hijas de Bruce Willis, que acompañan al actor en su duro momento

escuchar

En marzo de 2022, Bruce Willis sorprendió al informar que se retiraba del cine debido un diagnóstico de afasia, una enfermedad que afecta las habilidades cognitivas. Desde entonces, el actor permaneció fuera del ojo público y su familia se volcó a acompañarlo. Para que no queden dudas, este lunes su exesposa, la también actriz Demi Moore, publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram para mostrar cómo había festejado Willis su cumpleaños número 68, rodeado de todos sus seres queridos.

En las imágenes del festejo se ve a la familia completa: además de Moore están la actual esposa de Willis, Emma Heming, así como las cinco hijas del actor: Rumer, Scout LaRue, Tallulah Belle, Evelyn Penn y Mabel Ray, quienes han demostrado ser un fuerte apoyo para su padre durante su enfermedad. Las hermanas Willis no solo destacan por su vínculo afectivo con el protagonista de Duro de matar, sino también por sus logros personales y profesionales. Estas son las cinco hijas que el actor

Rumer Glenn Willis

Rumer es la primogénita de Bruce Willis y Demi Moore. La joven nació en Kentucky, en agosto de 1988. Su carrera artística comenzó a los cinco años, cuando debutó en la pantalla grande al lado de su mamá en Amigas para siempre. Al año siguiente, apareció en Striptease. En 2000, protagonizó junto a su padre el film Mi vecino, el asesino.

En su adolescencia se relacionó con las también actrices Riley Keough y Dakota Johnson. Sin embargo, se alejó de los reflectores en 2006, cuando se inscribió en la Universidad del Sur de California, a la cual asistió un semestre para luego abandonar sus estudios para seguir en el camino de la actuación, junto con sus padres. Posteriormente, consiguió más papeles e incluso se llevó un premio de Actuación Revelación en los Young Hollywood Awards.

La hija mayor de Willis incursionó en series de televisión y llegó a trabajar con grandes actores, como Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Además, participó en varios reality shows, entre ellos The Masked Singer y Dancing With The Stars, en 2015.

Rumer Willis anunció su embarazo a fines de 2022 Instagram/demimoore

La noticia más reciente e importante de Rumer es personal y compartida con su pareja, Derek Richard Thomas, con quien en diciembre del año pasado anunciaron que esperaban a su primer hijo. El bebé convertirá a Willis y a Moore en abuelos.

Scout LaRue Willis

Scout LaRue es la segunda hija del exmatrimonio Willis-Moore y nació tres años después que Rumer, en 1991. A diferencia de su hermana mayor, pasó su infancia lejos de los reflectores. Solo tuvo apariciones esporádicas en las películas de sus padres: La letra escarlata (1995) y Desayuno de campeones (1999).

Scout LaRue es la segunda hija de Bruce Willis; actualmente trabaja en su carrera musical Instagram/scoutlaruewillis

En la actualidad, Scout tiene 31 años. Desde 2012, comenzó una carrera en la música, como parte del dúo Gus + Scout. En 2016 aprendió a tocar la guitarra y cinco años después lanzó su sencillo debut, “Love Without Possession”. En 2022, sorprendió a sus fans con “Woman at Best”, una “oda a la creatividad, la sexualidad y la libertad femeninas”. En junio lanzó su álbum, que lleva el mismo nombre.

Tallulah Belle Willis

En 1994, Demi Moore dio a luz a Tallulah, la menor de sus hijas, cuatro años antes de su separación de Willis. Tallulah apareció en varias películas junto a sus padres durante su infancia. Sin embargo, se alejó de la actuación por complicaciones debidas a un trastorno alimenticio y el uso de drogas.

Luego de que sus hermanas la alentaran a buscar ayuda, entró voluntariamente a un centro de tratamiento, algo que ella define hoy como “lo más importante” que ha hecho en su vida.

Tallulah Willis trabaja en su línea de ropa y en una campaña de concientización sobre la salud mental Instagram/ buuski

En 2021, reveló su compromiso con el cineasta Dillon Buss. Actualmente, trabaja para construir una carrera en el mundo de la moda y tiene su propia marca de ropa, que lanzó durante la pandemia. También realiza acciones para concientizar respecto de la salud mental.

Mabel Ray Willis

Bruce Willis se divorció de Demi Moore y en 2009 contrajo matrimonio con Emma Heming, su actual esposa. En 2012 le dieron la bienvenida a su primera hija, Mabel, quien tiene 10 años. Su madre ha declarado en varias ocasiones que siempre buscaron mantenerla alejada del mundo de Hollywood. Buena parte de su infancia, Mabel Ray Willis la pasó en Bedford Hills, Nueva York, donde podrían estar más protegidos de los paparazzi.

Mabel es la cuarta hija del actor; sus padres la han mantenido lejos de las cámaras Instagram/emmahemingwillis

Los aspectos que se conocen de la vida de Mabel es por las publicaciones que realiza su madre en redes sociales, donde suele aparecer en un gran jardín, en recitales de piano o esquiando con su padre.

Evelyn Penn Willis

En 2014, el matrimonio Willis-Hemming recibió a su segunda hija. Sus padres han mantenido su vida lejos de las cámaras, al igual que la de Mabel. Poco después de su nacimiento, un representante de la pareja solo declaró que Emma y Evelyn estaban “sanas y maravillosas”.

Evelyn Pen es la hija más pequeña de Bruce Willis; actualmente tiene nueve años Instagram/emmahemingwillis

Su madre también ha dejado ver pequeños detalles de la vida de Mabel en sus publicaciones de Instagram. La más pequeña de las hermanas muestra interés por la costura, Star Wars y las montañas rusas, comentó Emma Heming Willis.

