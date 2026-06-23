En la NBA actual, cuando surge una oportunidad del tamaño de Giannis, los equipos deben arriesgarse

MIAMI (AP) — Giannis Antetokounmpo tiene 31 años. Tiene antecedentes de problemas de lesiones, incluidas distensiones en la pantorrilla. Jugó apenas 36 partidos con los Bucks de Milwaukee la temporada pasada. Y esperará una extensión que podría pagarle casi 1 millón de dólares por partido dentro de unos años.

Algunas de estas cosas podrían considerarse señales de alarma.

No para el Heat de Miami.

Esta es una de las reglas en esta era del baloncesto de la NBA: cuando tienes la oportunidad de hacer algo grande y que potencialmente te ponga en pelea por un campeonato, te lanzas con todo. Ya no hay tiempo que esperar. Si la era de la paridad —ocho campeones distintos de la NBA en las últimas ocho temporadas— les ha enseñado algo a los equipos, es a ser agresivos cuando se presenta la oportunidad.

El Heat tuvo una oportunidad. Aceptó el costo. Llegó a un acuerdo con Milwaukee y traspasó por Antetokounmpo.

Es una apuesta arriesgada. Si el Heat no hubiera conseguido a Antetokounmpo, los aficionados en Miami habrían estado furiosos, sobre todo porque el equipo ha ido a por varias estrellas y se ha quedado corto en los últimos años. Esta vez, Boston parecía ser el equipo que se quedó sin traspaso, uno que evidentemente le habría costado a los Celtics a una estrella como Jaylen Brown.

El Heat y los Celtics son rivales. Al presidente del Heat, Pat Riley, no le gustaban los Celtics cuando estaba con los Lakers, no le gustaban cuando estaba con los Knicks de Nueva York, y no le gustan ahora. La posibilidad de haberse perdido a Giannis a manos de los Celtics hubiera sido un golpe más duro.

Otro beneficio para Miami en la puja por Giannis: ahora Boston tiene algunas heridas que sanar o algunos acuerdos que concretar.

“Llego a ver algo de negatividad que no quería... simplemente añade más combustible al fuego”, indicó el lunes Brown en una transmisión de Twitch, que salió a la luz horas antes de la noticia del traspaso de Antetokounmpo. “Veo algunos comentarios y opiniones que ni siquiera me interesaba ver, y eso solo me da más combustible para el fuego. Así que, a toda la gente que dudó de mí, que quiere que haga esto o que me vaya o lo que sea, me están convirtiendo en un monstruo”.

Esas palabras podrían interpretarse de muchas maneras. Brown —MVP de las Finales de la NBA del año pasado y que básicamente cargó con Boston durante gran parte de esta temporada mientras Jayson Tatum se recuperaba de una cirugía del tendón de Aquiles— bien podría estar molesto con los Celtics por haberlo ofrecido en un traspaso.

Eso es parte del riesgo.

Brown lo sabe, y el resto del mundo ahora lo sabe: Boston está dispuesto a traspasarlo. Es parte del negocio. Pero aun así puede dejar furiosos a los jugadores, especialmente cuando atraviesan algo así por primera vez.

Así que, mientras hay incertidumbre en Boston, hay alivio en Miami.

El Heat consiguió a su hombre.

A Antetokounmpo nunca le gustaron las conversaciones sobre un traspaso, aunque fue mencionado en incontables rumores durante los últimos dos años. Debe de estar aliviado de que se haya terminado.

“DIOS, confié en ti al principio, y seguiré confiando en ti durante todo el camino”, publicó el lunes en redes sociales, unas horas antes de que los Bucks y el Heat completaran sus negociaciones y cerraran el traspaso.

La agencia libre comienza la próxima semana y habrá mucho interés. LeBron James tiene que tomar una decisión sobre quedarse con los Lakers, jugar en otro lugar o retirarse. Oklahoma City tiene por delante algunas decisiones interesantes de plantilla un año después de ganar un título, y el campeón vigente, New York, tiene a la mayor parte de su núcleo asegurado, pero también tiene algunas cosas que resolver.

Pero los mayores bombazos hoy en día se dan mediante traspasos, y el Heat ahora está oficialmente totalmente comprometido con la persecución de otro título. Obviamente creen que Antetokounmpo sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Depende de él demostrar que tienen razón.

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