En Seattle se celebra tanto a la comunidad LGBT como al Mundial, excepto por Irán y Egipto

En el barrio Ballard de Seattle, una drag queen tomó el micrófono y ofreció un espectáculo antes del partido entre Irán y Egipto en el Mundial de Norteamérica 2026.

Detrás de ella, una pantalla gigante anunciaba el encuentro que se celebró el viernes en esa ciudad progresista del noroeste de Estados Unidos y coincidió con la "Semana del Orgullo", un evento en apoyo a la comunidad LGBT que se festeja aquí desde 1974.

A pesar de las bajas temperaturas, decenas de personas se reunieron en Ballard y sus bares para celebrar la diversidad.

El partido fue designado como evento del Orgullo por las autoridades locales, mucho antes de que se realizara el sorteo de la Copa del Mundo, cuya organización comparten este año Estados Unidos, México y Canadá.

Cuando la computadora de la FIFA terminó de armar el calendario, los dos países que terminaron jugando en Seattle esta fecha no eran, sin duda, los que los organizadores esperaban.

Esto ha generado tensiones en el Mundial, ya que tanto los funcionarios iraníes como los egipcios han planteado objeciones a las celebraciones del Orgullo en torno a su partido.

La homosexualidad es ilegal en Irán, según la ley islámica, y puede ser castigada con la muerte. En Egipto, suele ser sancionada en virtud de leyes redactadas de manera ambigua que prohíben el "desenfreno".

Los entrenadores de ambos equipos se negaron a pronunciarse sobre el evento en sus conferencias de prensa previas al partido.

En el bar Rough and Tumble, Louise Chernin, de 80 años, miembro del comité organizador del evento, explicó a la AFP: "Una buena parte de nuestra población en Seattle es LGBTIQ".

Se refería así al acrónimo más extenso utilizado en la comunidad para referirse a las lesbianas, gais, bisexuales, personas trans, intersexuales y queer.

"Celebramos el Orgullo todo el año, como siempre digo, pero junio es un mes muy importante para nosotros. Y, por supuesto, especialmente ahora, recibir a aficionados internacionales de todas partes es muy emocionante", destacó.

- La "noche del Orgullo" -

Comentó que existe una tradición entre los equipos deportivos de Seattle —sede de los Seahawks de la NFL, los Mariners de la MLB y el consolidado equipo de fútbol los Sounders— de celebrar "una noche del Orgullo".

"Así que, en cierto modo, estamos continuando con nuestra tradición. Somos muy inclusivos. Estamos orgullosos de nuestra diversidad, de nuestra inclusión", destacó.

"Queremos que todos los que vengan aquí, sin importar su cultura, su idioma, su origen, sean LGBTIQ o no, sepan que este es un mes en el que celebramos el 'Juneteenth' [Día de la Liberación de la esclavitud] y a nuestra comunidad negra y de piel morena, así como a nuestra comunidad LGBTIQ", agregó.

Steven Andersen, de unos 50 años y nieto de un inmigrante noruego en Estados Unidos, llevaba la camiseta roja brillante de la selección de Noruega y disfrutaba del ambiente en un bar.

"En parte vine a Ballard porque hoy hay una celebración del Orgullo en torno al partido", dijo.

"Está perfectamente bien que a los dos equipos no les haya gustado el Orgullo. Creo que todos deberían tener el derecho de amar a quien quieran amar, y por eso me molesta la política y las leyes de ciertos países", consideró.

"Pero creo que nuestro papel es presentarnos como estadounidenses en Seattle, como estadounidenses progresistas que defienden esos ideales", completó.

Durante el partido, que terminó empatado 1-1, se vieron algunas banderas arcoíris dispersas entre la multitud en el Estadio de Seattle, pero apenas había otros indicios de la gran celebración del Orgullo que se llevaba a cabo fuera de sus paredes.