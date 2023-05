Tiene 40 años, gana 160 mil dólares por mes y da dos consejos increíblemente valiosos

escuchar

Un hombre comenzó su primer negocio con pasión, mientras que montó un segundo en el que aplicó varias técnicas con las que llegó a alcanzar ingresos por US$160 mil al mes. Además, trabaja solo cinco horas a la semana y ayuda a otras personas a lograr que sus emprendimientos sean exitosos. Desde su perspectiva, hay dos consejos claves que deben seguirse para llegar a la cumbre.

Graham Cochrane, de 40 años, tiene dos negocios en línea: un blog de música y una marca de coaching empresarial. Admitió para CNBC que al principio nada fue sencillo y que le costó trabajo encontrar algo que realmente funcionara. Sin embargo, arriesgó todo al incursionar en lo que le gustaba: “Cuando comencé mi primer negocio en 2009 no tenía idea de lo que estaba haciendo. Sabía que me apasionaba la producción musical y necesitaba ganar dinero”.

El empresario ahora atiende a más de 2000 clientes para darles asesorías alrededor del mundo @grahamcochrane/Instagram

Su caso de éxito ha dejado huella y se ha convertido en inspiración para otros que desean seguir sus pasos. Por lo tanto, también se volvió asesor empresarial de varias microempresas y tiene su propio libro titulado How to Get Paid for What You Know: “Enseño a las personas cómo iniciar y hacer crecer negocios. Lo que descubrí después de trabajar con miles de clientes es que cada negocio de seis cifras tiene una cosa en común: sirven no solo a cualquier audiencia, sino que a una audiencia hambrienta”. En ese sentido, dio los consejos clave:

1. Identificar el mercado

El experto cree que incluso antes de empezar a crear un producto o servicio se debe saber cuál será el público potencial al que se le venderá: “Las audiencias tienen un problema que necesita solución y es lo suficientemente serio como para que estén dispuestos a pagar”.

Por eso instó a hacer una introspección personal sobre el tipo de servicios o artículos por los que se estaría dispuesto a pagar: “Las personas más fáciles de servir son como tú. ¿Qué crecimiento has experimentado en tu vida? Podrías ayudar a otros a superar un problema y evolucionar de la misma manera. O, ¿qué problema te gustaría poder resolver? Podría ayudarse a sí mismo y a otros a llenar ese vacío”.

2. Elaborar una oferta convincente

Una vez que se decide la audiencia, se debe crear un producto que realmente las personas vayan a comprar, para eso hay que seguir algunos pasos: hacer una lista de los cinco mayores desafíos que tienen los consumidores y hacerse una pregunta: ¿cuál es la solución transformadora que alguien obtendría después de trabajar con usted o su producto?

Las ganancias del empresario son mayores de lo que un día imaginó Shutterstock

Otra buena opción para obtener esta respuesta sería basarse en las redes sociales. “Tu biografía de Instagram, por ejemplo, te da solo 150 caracteres para que a la gente le importe. Aquí hay una fórmula simple que puede usar para crear una oferta: “Ayudo a [X audiencia hambrienta] a lograr [X resultado] sin tener que [hacer X cosas que la gente quiere evitar]”, destacó Cochrane.

En consecuencia, afirmó que no importa tanto qué es lo que se les vende a las personas, sino cómo se les vende: “Ya sea un corte de cabello o un libro electrónico, lo importante es la transformación que ofrece a su audiencia”.

LA NACION