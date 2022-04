Encargó una torta decorada con el guante de Thanos, pero se decepcionó al ver el resultado

TikTok se convirtió en una red social donde se publican no solo coreografías que se vuelven tendencia, sino que también es un espacio donde se revelan divertidas e insólitas anécdotas. En este segundo grupo se ubica un hombre de México que encargó una torta decorada con el guante de Thanos, uno de los villanos del Universo Cinematográfico de Marvel, sin embargo recibió algo totalmente diferente, compartió el resultado y se volvió viral.

El usuario identificado como @chilomilo1, escribió en Facebook que necesitaba un repostero con experiencia que supiera hacerle una torta con el tan característico guante para una reunión a la que debía asistir. En ese sentido, una cuenta de pastelería de Chihuahua, donde vive, lo contactó para ofrecerle sus servicios.

Encargó una torta del guante de Thanos y recibió algo totalmente inesperado

El joven le envió al pastelero las fotos de lo que necesitaba y le dijeron que “era fácil de hacer” y que lo tendrían listo lo más pronto posible. Pagó el total del producto más el envío y esperó hasta la fecha acordada. Cuando llegó el día de la entrega y aún cuando todavía no recibía la torta, se le ocurrió por casualidad pedir que le enviaran una postal por WhatsApp y el resultado no pudo ser más decepcionante.

En el video en TikTok, se lo pudo ver al joven en lo que parecía ser el patio de una casa mientras contaba lo sucedido. Allí explicó que una vez que vio la foto no pudo responder nada, ya que estaba sumamente indignado. “Es una vergüenza. Me da pena ajena lo que me mandaron contra lo que yo publique que quería”, expresó.

El diseño del pastel que el joven pidió (Crédito: TikTok/@chilomilo1)

Asimismo, incluyó las imágenes de lo que él pretendía y de lo que recibió. En el diseño que pidió se pudo ver que el guante estaba moldeado en tres dimensiones y se ubicaba en el tope de la torta de dos pisos. Sin embargo, lo que recibió fue un pastel de un solo nivel que pareció ser casero y con la figura del guante que definitivamente no cumplía con lo requerido.

La torta que recibió (Crédito: TikTok/@chilomilo1)

Al principio se mostró muy enojado e incluso reveló que no cumpliría con el compromiso de llevar la torta a la reunión, ya que se trataba de algo impresentable. Luego les aclaró a sus seguidores que no se trataba de que el pastel estuviese horrible o fuese inservible, sino que no correspondía lo que él pidió y accedieron a hacerle. Al final del video se pudo ver una imagen comparativa de la expectativa contra la realidad.

Tal y como era de esperar, los comentarios llegaron rápidamente y de forma masiva. “¿Ahí Thanos ya se había quitado el guante?”, expresó un usuario con picardía mientras que otro comparó el resultado final con unos guantes comunes de hule.

Otra persona escribió con mucho humor que seguramente el personaje “ya había chasqueado los dedos”, en clara referencia al significado dentro del Universo de Marvel. Por su parte, otro se tomó muy en serio la situación, manifestó indignación por el resultado y criticó al hombre por aceptar el pastel: “No lo hubieses recibido. ¡Qué impotencia!”